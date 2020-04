4/37 Tazzari Zero: Geschwindigkeit: 100 km/h, Reichweite: bis 140 km, Motor: 15 kW Asynchronmotor, Rekuperation: ja, Akku: Lithium-Ionen, Leergewicht: 542 kg, Sitze: 2. Gebaut in Italien, Preise ab 24.499 € plus Zubehör und Überführung.