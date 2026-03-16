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Neuer Lamborghini Sterrato möglich: CEO spricht über Offroad-Sportwagen

CEO spricht über Offroad-Sportwagen
Kommt ein neuer Offroad-Lambo?

Der Lamborghini Huracán Sterrato war eines der ungewöhnlichsten Modelle der Marke. Nun deutet der CEO Stephan Winkelmann an, dass das Konzept eines geländetauglichen Supersportwagens möglicherweise eine Zukunft hat.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Lamborghini Huracán Sterrato
Lamborghini Huracán Sterrato
Lamborghini Huracán Sterrato
22Bilder
Lamborghini Huracán Sterrato, Cockpit

Einen Lamborghini für die Schotterpiste stellen sich viele vermutlich eher als SUV vor: hochbeinig, mit bulliger Karosserie. Der Huracán Sterrato war dagegen ein klassischer Sportwagen mit flacher Silhouette, allerdings für lose Untergründe ausgelegt. Das limitierte Modell markierte 2024 den Abschied des Huracán. Nun könnte das Offroad-Konzept eine Zukunft haben.

In einem Gespräch mit dem australischen Magazin CarExpert ließ Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann durchblicken, dass weitere Modelle nach dem Sterrato-Prinzip grundsätzlich denkbar wären. Der ursprüngliche Huracán Sterrato sei ein Projekt gewesen, das er schon lange realisieren wollte. Rückblickend bezeichnete er das Modell als besonders spannend und erfolgreich.

Konkrete Nachfolgepläne gibt es nach seinen Worten derzeit zwar nicht. Dennoch schloss Winkelmann eine Fortsetzung des Konzepts ausdrücklich nicht aus. Ob ein weiteres Sterrato-Modell entsteht, hänge vor allem davon ab, ob Lamborghini die nötigen Ressourcen bereitstellen kann.

Sportwagen für die Schotterpiste

Der Huracán Sterrato selbst war eine ungewöhnliche Interpretation des klassischen Huracán. Im Vergleich zum Serienmodell verfügte er über 44 Millimeter mehr Bodenfreiheit, verbreiterte Radläufe, zusätzliche Frontscheinwerfer sowie spezielle Räder und Reifen für lose Untergründe. Auch ein Dachlufteinlass gehörte zum Konzept, um den mittig eingebauten Motor mit sauberer Luft zu versorgen.

Unter der Haube arbeitete weiterhin der bekannte 5,2-Liter-V10-Saugmotor mit 610 PS und 560 Nm Drehmoment. Damit beschleunigte der Sterrato in rund 3,4 Sekunden auf 100 km/h und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 260 km/h. Lamborghini begrenzte die Produktion auf 1.499 Exemplare.

Inzwischen hat der Temerario den Huracán als Einstiegsmodell der Marke abgelöst. Der neue Supersportwagen setzt erstmals auf einen Plug-in-Hybridantrieb mit 4,0-Liter-V8-Biturbo. Sollte Lamborghini das Sterrato-Prinzip weiterführen, könnte dieses Modell als technische Basis dienen. Auch eine Interpretation des größeren Revuelto wäre denkbar.

Fazit

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