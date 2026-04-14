Neuer McLaren-Designchef: Briten holen Mustang-Designer

Curic hat den Posten des Chief Design Officer mit Wirkung zum April 2026 angetreten. Er wird damit auch Teil des Executive Leadership Teams von McLaren Automotive und soll die Designvision und kreative Ausrichtung des gesamten McLaren Automotive-Portfolios prägen. Bei McLaren Automotive wird Kemal Curic alle Designbereiche leiten, darunter Interieur, Exterieur, CMF und Digital Design.

Curic kommt von Ford

Kemal Curic verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im globalen Automobildesign und blickt auf eine Karriere im Bereich Performance- und Luxusfahrzeuge zurück. Er wechselt von der Ford Motor Company zu McLaren, wo er zuletzt als Global Design Director für Performance-Fahrzeuge tätig war und einige der ikonischsten Performance-Designs der Branche verantwortete. Zu den Entwürfen von Curic, der seit 2004 bei Ford angestellt war, zählen auch der Ford Mustang der Generation S550, der Ford Focus der dritten Generation und der aktuelle Ford Mondeo. Zuletzt leitete der deutsch-bosnische Designer bei Ford das Lincoln-Design.