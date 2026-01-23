Peugeot erweitert E-Auto-Prämie: Für E-208 und Co. bis zu 6.500 Euro Rabatt

Käufer der Modelle E-208, E-2008, E-3008 und E-5008 können je nach Variante und Einkommen Preisvorteile von bis zu 12.500 Euro erhalten.

Die Rabatte im Detail Für seine elektrischen Pkw bietet Peugeot deutliche Rabatte. Die Nachlässe bei teilnehmenden Händlern betragen:

E-208: bis zu 5 500 Euro (brutto)

bis zu 5 500 Euro (brutto) E-2008: bis zu 6 500 Euro (brutto)

bis zu 6 500 Euro (brutto) E-3008 / E-5008: bis zu 5 000 Euro (brutto)

bis zu 5 000 Euro (brutto) weitere E-Modelle: mindestens 2 000 Euro (brutto) In Kombination mit der neuen staatlichen Förderung ergeben sich Gesamtersparnisse von bis zu 11.500 Euro beim E-208, 12.500 Euro beim E-2008 sowie 11.000 Euro bei den SUV-Modellen E-3008 und E-5008. Die Rabatte gelten bei teilnehmenden Händlern und setzen die Bewilligung der Bundesförderung voraus.

Leasingangebote mit Förderanteil Auch beim Leasing werden die staatlichen Zuschüsse einbezogen. Peugeot nennt folgende Beispielkonditionen bei 36 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung:

E-208 Style: 119 Euro monatlich, Leasingsonderzahlung 5.000 Euro

119 Euro monatlich, Leasingsonderzahlung 5.000 Euro E-2008 Style: 139 Euro monatlich, Leasingsonderzahlung 5.000 Euro

139 Euro monatlich, Leasingsonderzahlung 5.000 Euro E-3008 Allure: 229 Euro monatlich, Leasingsonderzahlung 5.000 Euro Die genannten Raten verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführungs- und Zulassungskosten.

Staatliche Förderung seit Januar 2026 Die neue E-Auto-Förderung richtet sich an Privathaushalte mit einem Bruttojahreseinkommen bis 80.000 Euro. Für bis zu zwei Kinder im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um jeweils 5.000 Euro.

Die Basisförderung beträgt 3.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge und 1.500 Euro für Plug-in-Hybride. Bei einem Einkommen unter 60.000 Euro steigt der Zuschuss auf 4.000 Euro, unter 45.000 Euro auf 5.000 Euro. Zusätzlich können bis zu 1.000 Euro pro Kind gewährt werden.

Bundesumweltministerium

Förderfähig sind Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 erstmals zugelassen wurden. Der Antrag muss innerhalb eines Jahres gestellt werden, die Mindesthaltedauer beträgt 36 Monate. Das Antragsportal der Bundesregierung soll im Mai 2026 starten.

Bundesumweltministerium

Zusatzleistungen mit Peugeot Care Neben den Preisnachlässen bietet Peugeot für seine elektrischen Modelle das Programm "Peugeot Care". Es umfasst einen Schutz von bis zu acht Jahren oder 160.000 Kilometern für Batterie, Elektromotor, Antriebsstrang und zentrale elektrische Komponenten.