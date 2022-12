Porsche-Aktie steigt in DAX auf

Porsche-Aktie Aufstieg in den DAX nach nur drei Monaten

Porsche steigt knapp drei Monate nach dem Börsenstart in den DAX auf. Das hat die Deutsche Börse am 5.12. in Rahmen der Quartals-Index-Überprüfung bekannt gegeben.

Das Aufrücken in den führenden deutschen Aktienindex erfolgt am 19.12.2022, Porsche nimmt den Platz von Sportartikelhersteller Puma ein, der zum gleichen Zeitpunkt in den MDAX, dem Index der 50 größten Nebenwerte rutscht.

Porsche-Aktie: Erfolg sichert DAX-Notierung

Erst am 29.9.2022 hatte Volkswagen Porsche an die Börse gebracht – mit 9,4 Milliarden Euro Europas größter Börsengang seit elf Jahren. Schon damals galt die Aktie als Kandidat für den DAX, die Kurentwicklung mit einem Plus von rund 30 Prozent zum Ausgabepreis von 85 Euro führte nun zum Aufstieg.

Aktuell führt der DAX zweimal den Namen Porsche. Zum einen ist das die Aktie der Porsche Holding (Porsche SE), in der die Familien Piech und Porsche ihre Anteile an VW und der Porsche AG bündeln. Zum Anderen nun das neue Wertpapier. Auch VW ist als Gründungsmitglied im DAX vertreten. Die neue Porsche-Aktie notiert indes deutlich besser als die Aktien der Holding und der Wertpapiere von VW.

Die Aktien der Porsche AG werden unter dem Tickersymbol P911 GY gehandelt. Die Wertpapiere der "Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft" haben die Wertpapierkennnummer (WKN) PAG911 und die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000PAG9113. Die PORSCHE SE führt die WKN: PAH003 und die ISIN DE000PAH0038.

Umfrage Würden Sie Aktien von der Porsche AG kaufen? 3100 Mal abgestimmt Ja - die steigen bestimmt im Wert und mir gehört endlich ein Stück Porsche. Das entscheide ich erst, wenn es soweit ist - Prognosen für Kursentwicklungen halte ich für Mumpitz. Börse? Aktien? Igitt! mehr lesen

Fazit

Nach dem spektakulären Börsengang der Porsche AG wird das Wertpapier nun mit einem Platz im führenden deutschen Aktienindex DAX geadelt. Nach nur knapp drei Monaten hat die Aktie um 30 Prozent zugelegt.