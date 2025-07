Porsche Carrera GT Unfall: Supercar-Rettungsaktion in den Alpen

Wer nur den über die sozialen Medien verbreiteten Bericht der örtlichen Feuerwehr liest, könnte meinen, es handelt sich hier um einen Allerweltsunfall eines 0815-Autos. "Am 11.07.2025 wurde die FF Strobl um 11:25 Uhr auf die Postalmstraße alarmiert. Beim Eintreffen stellte der Einsatzleiter fest, dass zwischen Kehre 1 und 2 ein Pkw seitlich von der Fahrbahn abgekommen war und zwischen mehreren Bäumen im sehr steilen Gelände zum Stillstand kam." So weit, so normal und wenig spektakulär, zumal die beiden Insassen offenbar nur leicht verletzt aus dem Auto entkommen konnten und zu diesem Zeitpunkt bereits im Rettungswagen versorgt wurden.