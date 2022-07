Porsche Eis Leck mich!

Porsche feiert in den USA den National Ice Cream Day mit Stil-Eis in limitierter Auflage, das von benutzerdefinierten Lackfarben inspiriert ist.

In den USA wurde am 17. Juli der National Ice Cream Day gefeiert. Und 2022 feiert Porsche Nordamerika eiskalt mit. In Zusammenarbeit mit dem in Chicago ansässigen Eishersteller Pretty Cool Ice Cream legt der Sportwagenbauer Stil-Eis in fünf Geschmacksrichtungen auf. Die orientieren sich dabei am Porsche-Sonderfarbprogramm, das der Sportwagenbauer für seine Autos anbietet.

Fünf Sorten im Angebot

In limitierter Auflage können Porsche-Fans künftig auch an ihrer Marke lecken. Zur Wahl stehen die Sorten

Mint Green: ein grünes Minzkekse- und Sahneeis mit einer mintgrünen Schokoladenhülle.

Strawberry Red: Frischkäse-Eiscreme, getaucht in eine erdbeerrote Schale. Hergestellt aus echten gefriergetrockneten Erdbeeren.

Macadamia Metallic: Geröstete Macadamia-Eiscreme in einer glitzernden Macadamia-Metallic-Schokoladenhülle.

Frozen Berry Metallic: Schwarzes Himbeereis in einer prickelnden, gefrorenen, beerenfarbenen rubinroten Schokoladenhülle.

Lime Gold Metallic: Key-Lime-Pie-Eiscreme in einer glitzernden, goldfarbenen Karamellhülle. Porsche Porsche verknüpft die einzelnen Geschmacksrichtungen mit speziellen Porsche-Modellen.

Die Eissorten sollen nicht nur optisch ganz dicht an den Porsche-Originalfarben dran sein, sie sollen natürlich auch extrem lecker schmecken. Zu haben war das Porsche-Eis am National Ice Cream Day ausschließlich an einem Stand von Ice Cream Pops in Chicago. Im Laufe des Jahres sollen die handgefertigten Eissorten dann auch auf ausgewählten Porsche-Veranstaltungen angeboten werden.

"Das war ein lustiges Projekt und wir hoffen, dass es bei unseren Kunden ein Lächeln hervorrufen wird, genau wie die Sonderfarben, die für alle unsere Autos verfügbar sind. Wir dachten wirklich, dass es nicht viele Dinge gibt, die cooler sind als unsere Spezialfarben, aber dieses Eis könnte genau so einen Kick haben", sagte Ayesha Coker, Vice President of Marketing von Porsche Cars North America.

Fazit

Porsche feiert in den USA den National Ice Cream Day mit fünf speziell aufgelegten Eis am Stil-Sorten. Deren Geschmacksrichtungen orientieren sich am Porsche Farb-Sonderwunschprogramm. Leckt sich bestimmt lecker.