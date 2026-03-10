Porsche in der Krise: Und plötzlich ist da kein Gewinn mehr

Nach Konzernangaben sank das operative Ergebnis der Porsche-Sparte von 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf nur noch rund 0,1 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die operative Rendite fiel damit von 14,5 Prozent auf 0,3 Prozent.

Der Rückgang zählt zu den größten Ergebnisveränderungen innerhalb des Volkswagen-Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr.

Absatz und Umsatz deutlich rückläufig Parallel zum Gewinneinbruch gingen auch Absatz und Umsatz der Sportwagenmarke zurück. Der Absatz sank von 313.000 Fahrzeugen im Jahr 2024 auf 266.000 Fahrzeuge im Jahr 2025. Das entspricht einem Rückgang um rund 15 Prozent.

Der Umsatz der Sparte verringerte sich gleichzeitig von 36,4 Milliarden Euro auf 32,2 Milliarden Euro. Damit lagen die Erlöse um rund 11,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mehrere Faktoren belasten das Geschäft Der Volkswagen-Konzern nennt mehrere Gründe für die schwache Entwicklung der Sportwagenmarke. Zu den wichtigsten Faktoren zählen ein verändertes Marktumfeld in China sowie zusätzliche Belastungen durch Importzölle in den USA. Gleichzeitig entwickelte sich der Hochlauf der Elektromobilität langsamer als ursprünglich erwartet.

Hinzu kamen Einmal- und Sondereffekte im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung der Marke. Diese Faktoren trafen auf ein insgesamt schwierigeres Marktumfeld mit zunehmendem Wettbewerb und höheren Kosten.

Ergebnis inklusive Finanzdienstleistungen ebenfalls stark gesunken Auch unter Einbeziehung der Finanzdienstleistungen zeigt sich der massive Ergebnisrückgang. Das operative Ergebnis der Sparte lag hier im Jahr 2025 bei rund 413 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte dieser Wert noch bei 5,6 Milliarden Euro gelegen. Damit verlor Porsche innerhalb eines Jahres einen Großteil seiner bisherigen Gewinnstärke.

Der Einbruch bei Porsche gehört zu den wichtigsten Gründen für den deutlichen Gewinnrückgang des gesamten Volkswagen-Konzerns im Jahr 2025. Während andere Markengruppen teilweise stabil blieben oder nur moderate Rückgänge verzeichneten, fiel die Entwicklung bei der Sportwagenmarke deutlich stärker aus. Der Konzern arbeitet derzeit an einer strategischen Neuausrichtung der Sparte, um langfristig wieder höhere Renditen zu erreichen.