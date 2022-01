Porsche-Bilanz 2021 Taycan lässt den 911 locker stehen

Porsche hat seine Jahresbilanz für 2021 vorgelegt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, lieferte der Sportwagenhersteller im abgelaufenen Jahr 301.915 Autos aus. Für die Stuttgarter bedeutet das einen Rekord, denn es ist das stärkste Auslieferungsergebnis in der Unternehmensgeschichte.

Plus von elf Prozent

Im Gegensatz zum Vorjahr legt Porsche global um elf Prozent zu. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie lieferte der Autobauer weltweit 272.162 Fahrzeuge aus. Am stärksten kam der US-Markt wieder ins Rollen. Hier verzeichnet Porsche ein sattes Plus von 22 Prozent bei den ausgelieferten Autos. Insgesamt brachte man in den USA 70.025 Fahrzeuge an den Kunden. 2020 waren es lediglich 57.294 Stück.

In Deutschland legte Porsche um neun Prozent gegenüber dem Jahr 2020 zu und lieferte 28.565 Fahrzeuge aus. 2020 waren es 26.152 Autos. Fast ein Drittel aller Porsches gingen 2021 nach China, das mit 95.671 Exemplaren den stärksten Einzelmarkt darstellt. Im Jahr davor waren es 88.968 Fahrzeuge. Insgesamt verzeichnet Porsche auf dem chinesischen Markt ein Plus von acht Prozent.

Macan auf Platz 1 – Taycan vor 911

Die größte Nachfrage bei den Kunden stellt das SUV-Segment von Porsche. Auf dem ersten Platz landet der Macan mit 88.362 ausgelieferten Exemplaren. Knapp dahinter sortiert sich sein größerer Bruder Cayenne mit 83.071 Autos ein. Zum großen Sprung setzte im Vorjahr der Taycan an. Mit 41.296 ausgelieferten Einheiten verdoppelte der vollelektrische Sportwagen seinen Absatz gegenüber 2020, als Porsche 20.015 Exemplare des Taycan an die Kunden brachte. Damit überflügelt das Elektroauto sogar die Ikone 911. Trotz eines neuen Rekordes von 38.464 ausgelieferten 911, hat der Taycan ihn in guter Porsche-Tradition auf der linken Spur überholt.

Porsche 2021 lieferte Porsche mehr Modelle des Taycan als des 911 aus.

Mit etwas Abstand folgt der Panamera, von dem Porsche 30.220 Einheiten an seine Kunden auslieferte. Einen kleinen Teil des Kuchens mit 20.502 Exemplare machen die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman aus.

Mehr elektrifizierte Autos

Die Tatsache, dass der Taycan vor dem 911 liegt, hängt mit der Zunahme von elektrifizierten Fahrzeugen zusammen. In Europa waren fast 40 Prozent aller ausgelieferten Porsche elektrisch. Dazu zählen neben dem E-Auto Taycan auch die Plug-in-Hybride aus dem Portfolio von Porsche. Bemerkenswert sind die Zahlen unter anderem auch in Anbetracht der wenig verfügbaren Halbleiter und der andauernden Corona-Pandemie.

Fazit

Mehr als 300.000 Exemplare lieferte der Sportwagenhersteller Porsche im Jahr 2021 aus. Das SUV-Segment bleibt am beliebtesten bei den Kunden. Mit dem hohen Zugewinn beim Taycan sieht auch die elektrische Zukunft für die Stuttgarter gut aus.