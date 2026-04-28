Porsche verkauft Anteile: Rückzug von Bugatti Rimac

Der Verkauf von Porsches Anteilen an Bugatti Rimac und der Rimac Group kommt nicht überraschend. Bereits seit Herbst 2025 kursierten Gerüchte über einen möglichen Rückzug des Stuttgarter Autobauers aus dem Joint Venture. Diese Spekulationen wurden durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Porsche befeuert: Ein drastischer Gewinneinbruch um über 90 Prozent im Jahr 2025 sowie rückläufige Umsätze setzten den Konzern unter Druck. In diesem Kontext wurde klar, dass Porsche seine Ressourcen neu priorisieren musste.

Porsche-Chef Michael Leiters erklärte den Schritt mit einer stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft. "Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das Kerngeschäft konzentrieren werden", so Leiters in einer offiziellen Mitteilung. Tatsächlich hatte Porsche in den vergangenen Jahren erhebliche Summen in die Entwicklung neuer Modelle und Technologien investiert – darunter auch Elektrofahrzeuge –, jedoch mit gemischtem Erfolg.

Die Rolle von HOF Capital und BlueFive Capital Das Käufer-Konsortium wird von HOF Capital angeführt, einer Investmentfirma mit Sitz in New York. Größter Investor innerhalb dieses Konsortiums ist BlueFive Capital aus Abu Dhabi, unterstützt von weiteren institutionellen Investoren aus den USA und Europa. Nach Abschluss der Transaktion wird HOF Capital neben Mate Rimac zum größten Gesellschafter der Rimac Group aufsteigen.

Für die Rimac Group bedeutet dies eine neue Phase strategischer Partnerschaften. Firmengründer Mate Rimac zeigte sich optimistisch: "In dieser Partnerschaft haben wir eine starke Grundlage geschaffen, um unsere langfristige Vision noch schneller umzusetzen." Die Übernahme durch das Konsortium soll nicht nur finanzielle Stabilität sichern, sondern auch das Wachstum von Bugatti Rimac vorantreiben.

Auswirkungen auf Bugatti und Rimac Die Kontrolle über Bugatti liegt künftig vollständig bei der Rimac Group – ein Ziel, das Mate Rimac bereits seit längerer Zeit verfolgte. Für Bugatti könnte dies bedeuten, dass zukünftige Modelle noch stärker von der Expertise und Innovationskraft des kroatischen Unternehmens profitieren werden. Gleichzeitig eröffnet die Partnerschaft mit HOF Capital neue Möglichkeiten zur Expansion in internationale Märkte.

Auch für die Marke Rimac selbst sind die Aussichten vielversprechend: Als Pionier im Bereich Elektromobilität plant das Unternehmen weiterhin bahnbrechende Entwicklungen im Segment der Supersportwagen. Die finanzielle Unterstützung durch BlueFive Capital dürfte dabei helfen, diese ambitionierten Ziele zu erreichen.

Strategische Neuausrichtung bei Porsche Für Porsche markiert dieser Verkauf einen entscheidenden Wendepunkt in seiner Unternehmensstrategie. Der Fokus liegt nun wieder verstärkt auf den eigenen Modellen und Technologien – insbesondere im Bereich Verbrennungsmotoren, nachdem Elektrofahrzeuge weniger erfolgreich waren als erhofft. Allein für die Entwicklung neuer Verbrenner-Technologien investierte Porsche zuletzt rund 2,4 Milliarden Euro.

Dieser Strategiewechsel ist jedoch nicht ohne Risiko: Während Konkurrenten wie Tesla oder BMW ihre Elektro-Strategien weiter vorantreiben, könnte Porsches Rückkehr zu Verbrennungsmotoren als Rückschritt wahrgenommen werden. Dennoch scheint der Konzern entschlossen zu sein, seinen Weg konsequent zu verfolgen.

Wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland Der Rückzug Porsches aus dem Joint Venture hat auch Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Als einer der größten Arbeitgeber in Baden-Württemberg steht Porsche vor der Herausforderung, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Konzentration auf das Kerngeschäft könnte dabei helfen, interne Strukturen zu straffen und Ressourcen effizienter einzusetzen.

Zugleich bleibt abzuwarten, wie sich die Entscheidung auf Zulieferer und Partnerunternehmen auswirkt – speziell im Hinblick auf zukünftige Projekte im Bereich Elektromobilität.