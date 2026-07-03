Produktionsende Alpine A110: Das Ende für den Verbrenner-Sportwagen

Im Jahr 2017 hatte Renault unter seinem Sportwagenlabel Alpine die zweite Generation des A110 an den Start gebracht. Im Juli 2026, nach rund neun Jahren, wurde jetzt dessen Produktion eingestellt.

Fast 60 Prozent wählten Blau Insgesamt wurden am Standort Dieppe von der zweiten Modellgeneration 28.701 Einheiten gefertigt. Rechnet man noch die erste Modellgeneration, die 1969 in Produktion ging, dazu, so liegt die Gesamtauflage des A110 bislang bei exakt 35.450 Exemplaren. Und damit hat die A110-Geschichte noch nicht ihr Ende erreicht, denn die dritte Generation auf der neuen Alpine Performance Platform (APP) steht bereits in den Startköchern.

Der letzte Alpine A110, der passend zum 70. Markengeburtstag in der Produktionsstätte in der Normandie vom Band gelaufen ist, ist ein 300 PS starker A110 R70 in der klassischen Farbe Alpine Blau, hier kombiniert mit einem schwarzen Dach. Alpine Blau wurde über die Jahre zur typischen Alpine-Farbe. Mehr als 58 Prozent aller gebauten A110 wurde in dieser Farbe ausgeliefert.

Entgegen der landläufigen Meinung stammt dieser Farbton aber nicht von den nationalen Rennfarben wie dem britischen Grün, dem italienischen Rot oder dem belgischen Gelb. Seine einzigartige Geschichte geht vielmehr auf den konkreten Wunsch eines Kunden aus den frühen 1960er Jahren zurück, der seine Alpine in einem metallischen Blauton lackiert haben wollte. Der Farbton gefiel auch anderen Kunden und etablierte sich so als typische Alpine-Farbe, die heute den Farbcode 331 trägt.

Generation 3 wird elektrisch Nach dem Produktionsende von Generation zwei bereitet sich Dieppe bereits auf die dritte Modellgeneration vor, die ebenfalls wieder hier produziert wird. Einen Bruch in der Tradition gibt es dabei allerdings doch, denn die neue A110 wird nach aktuellen Alpine-Ankündigungen ein reiner Elektrosportwagen.