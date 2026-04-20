Unter der neuen Marke Renative führt der französische Autobauer Renault ein Label für nachhaltige Reparatur- und Wartungslösungen ein. Ab 2026 soll Renative schrittweise im deutschen Servicenetz ausgerollt werden und damit die bisher verstreuten Angebote aus der Kreislaufwirtschaft durch eine modern strukturierte, leicht nachvollziehbare Produktwelt ersetzen.Bis zu 30 Prozent günstiger, aber mit GarantieIm Mittelpunkt der Renative-Strategie stehen wiederaufbereitete Originalteile, geprüfte und zertifizierte Komponenten für Elektrofahrzeuge sowie Motoröle aus wiederaufbereiteten Basisölen. Diese Lösungen sparen nicht nur wertvolle Rohstoffe ein, sondern sind im Durchschnitt bis zu 30 Prozent günstiger als vergleichbare Neuteile – ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Garantie.Für viele elektronische Fahrzeugkomponenten können sogar Reparaturen anstelle eines Austauschs durchgeführt werden. Das reduziert Materialeinsatz und Abfall und ermöglicht bis zu 50 Prozent Ersparnis gegenüber neuen Bauteilen.\n\t\t\t,\n\t\tZu haben sind Teile aus dem Renative-Programm über Werkstätten des Renault Kundendienstnetzes. Aktuell umfasst das Angebot Motoren, Getriebe, Turbolader, Batterien, Lichtmaschinen, Anlasser, Karosserie- und Elektronikteile und vieles mehr. Das Angebot wird weiter ausgebaut, insbesondere durch neue Elektro- und Hybridtechnologien.\n\t\t\t,\n\t\t