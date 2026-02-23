Renault-SUV und Vans für 6.000 Euro: Billiger als Dacia – wie machen die das?

Im Februar 2026 hat Nissan den Gravite vorgestellt. Der kompakte Familienvan mit sieben Sitzen startet mit einem Kampfpreis von umgerechnet 6.200 Euro in Indien. Damit hat die Renault-Nissan-Allianz jetzt insgesamt vier SUV und Vans in diesem Low-Cost-Segment am Start. Was die Frage aufwirft, wie das überhaupt funktioniert, wenn man sich die Neuwagenpreise in Europa im Vergleich betrachtet.
Die Plattform macht den Unterschied
Ein erster und wohl auch der wichtigste Ansatz zur Begründung ist die verwendete Plattform. Darunter versteht man die technische Basis der vier Fahrzeuge Renault Triber, Renault Kiger, Nissan Magnite sowie des neuen Nissan Gravite. Dabei handelt es sich um die konzernintern CMF-A+ genannte Plattform. Als die Allianz aus ...