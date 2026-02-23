Renault-SUV und Vans für 6.000 Euro: Billiger als Dacia – wie machen die das?

Im Februar 2026 hat Nissan den Gravite vorgestellt. Der kompakte Familienvan mit sieben Sitzen startet mit einem Kampfpreis von umgerechnet 6.200 Euro in Indien. Damit hat die Renault-Nissan-Allianz jetzt insgesamt vier SUV und Vans in diesem Low-Cost-Segment am Start. Was die Frage aufwirft, wie das überhaupt funktioniert, wenn man sich die Neuwagenpreise in Europa im Vergleich betrachtet.