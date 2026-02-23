AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Renault-SUV und Vans für 6.000 Euro: Billiger als Dacia – wie machen die das?

Familienautos von Renault und Nissan für 6.000 Euro
Wie sind solche Dumping-Preise möglich?

Renault und Nissan bieten außerhalb Europas mehrere SUV und Familien-Vans zu Preisen von rund 6.000 Euro an. Wie geht das und warum nicht bei uns?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.02.2026
Als Favorit speichern
Renault Triber 7-Sitzer Indien
Foto: Renault

Im Februar 2026 hat Nissan den Gravite vorgestellt. Der kompakte Familienvan mit sieben Sitzen startet mit einem Kampfpreis von umgerechnet 6.200 Euro in Indien. Damit hat die Renault-Nissan-Allianz jetzt insgesamt vier SUV und Vans in diesem Low-Cost-Segment am Start. Was die Frage aufwirft, wie das überhaupt funktioniert, wenn man sich die Neuwagenpreise in Europa im Vergleich betrachtet.

Die Plattform macht den Unterschied

Ein erster und wohl auch der wichtigste Ansatz zur Begründung ist die verwendete Plattform. Darunter versteht man die technische Basis der vier Fahrzeuge Renault Triber, Renault Kiger, Nissan Magnite sowie des neuen Nissan Gravite. Dabei handelt es sich um die konzernintern CMF-A+ genannte Plattform. Als die Allianz aus ...