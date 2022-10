Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Rückruf Audi & VW Motoren können auseinanderfliegen

Audi und VW rufen in den USA über 70.000 Fahrzeuge zurück. Motorprobleme könnten unter anderem Brand verursachen.

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und die Automobilhersteller Audi und VW haben eine Rückrufaktion gestartet. Aktuell sind in den USA 74.067 Fahrzeuge betroffen. Ein Pleuellager-Rückruf erfordert möglicherweise einen kompletten Motoraustausch in den Fahrzeugen Audi Q5, Volkswagen Atlas und VW Atlas Cross Sport. Die NHTSA erwartet einen Anteil von tatsächlich betroffenen Fahrzeugen in Höhe von zirka 1,5 Prozent, sprich zirka 1.100 Fahrzeugen.

Abweichungen im mechanischen Fertigungsprozess der Pleuelstangen können ein erhöhtes Partikelaufkommen im Motorölkreislauf verursacht haben, das zu starkem Verschleiß und Spiel und damit zu Schäden an den Pleuellagern führen kann. Ein Pleuellager mit ständig zunehmendem Lagerspiel führt zu übermäßigem Motorgeräusch. Wenn das übermäßige Motorgeräusch und die Motorwarnleuchte ignoriert werden und das Fahrzeug weiter gefahren wird, kann dieser Zustand zu einem Motorschaden führen, der möglicherweise zu einem Verlust der Antriebskraft und in seltenen Fällen zu einem Verlust von Motoröl führen kann. Letzterer kann die Gefahr eines Fahrzeugbrandes mit sich bringen.

Diese Modelle sind in den USA vom Rückruf betroffen:

(gesamt: 74.067 Fahrzeuge)

Derzeit wird ein Testverfahren entwickelt, das die von diesem Fehler betroffenen Motoren identifiziert. Ist ein betroffener Motor gefunden, wird er ausgetauscht. Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 22V-753 zu finden. Die Rückrufnummer von Volkswagen lautet 13i4 und die von Audi 13i5. In Deutschland liegt zu dieser Thematik aktuell kein Rückruf vor.

Fazit

Audi und VW müssen bei bis zu 74.067 Fahrzeugen nachbessern. Ein Pleuellager-Rückruf erfordert möglicherweise einen kompletten Motoraustausch in den Fahrzeugen Audi Q5, Volkswagen Atlas und VW Atlas Cross Sport.