Rückruf BMW 5er und 7er: Serviceaktion kann Brand auslösen

Erneut ein großer Rückruf bei BMW wegen einer möglichen Brandgefahr: Der Münchner Autokonzern muss weltweit mehrere Hunderttausend Exemplare der aktuellen 5er -Generation (Werkscodes G60, G61, G68) sowie des 7ers (G70, G73) in die Werkstätten holen. Die Aktion umfasst ebenfalls den BMW M5 (G90, G99) sowie die jeweiligen elektrisch angetriebenen Modellvarianten i5 und i7 .

Weltweit sind laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 337.374 Fahrzeuge von der Aktion betroffen; 29.441 davon sind in Deutschland zugelassen. Die potenziell betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen dem 09. Juni 2022 und 05. Dezember 2025 gebaut. Das KBA überwacht den Rückruf und führt ihn unter der Referenznummer 16187R. BMW hat die Rückrufcodes 0061510900 und 0061520900 vergeben.

Cockpit-Kabelbaum ungünstig verlegt Im Rahmen der Rückrufaktion muss die Verlegung von Kabeln nachgebessert werden, denn "es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim Ersatz des Mikrofilters Kabel beschädigt werden", sagt ein BMW-Sprecher auf Nachfrage von auto motor und sport. Denn der Kabelbaum ist so ungünstig in der Nähe einer Schraubverbindung am Gehäusedeckel des Mikrofilters der Klimaanlage verlegt, dass die Schraube beim Entfernen die Kabel beschädigen könnte.

Ist dies der Fall, kann es sowohl zu Fehlfunktionen der Klimaanlage als auch zu einem Kurzschluss kommen. Letzterer kann im Extremfall während des Fahrzeugbetriebs zu einer Überhitzung eines Sensors führen. "In Folge sind eine Rauchentwicklung aus der Instrumententafel und im weiteren Verlauf ein Brand nicht auszuschließen", so der Sprecher weiter.

Zwei verschiedene Rückruf-Szenarien Ein Wechsel des Mikrofilters der Klimaanlage ist im Rahmen des Ölservice bei den genannten Baureihen obligatorisch. Je nachdem, ob dieser Service beim Fahrzeug bereits durchgeführt wurde, skizziert BMW zwei verschiedene Szenarien, was im Rahmen der Rückrufaktion genau gemacht wird.

Ein Fahrzeug hat bereits einen Ölservice und somit einen Mikrofilterwechsel erhalten: Eine umgehende Prüfung und eine eventuelle Nacharbeit der Kabel sind notwendig; unter anderem wird ein Kantenclip angebracht. In diesem Fall sollten bis zur Reparatur folgende Remote-Funktionen nicht genutzt werden: Klimatisierung, Abfahrtsplan, Standheizung, Remote Engine Start (wenn im Markt verfügbar). An einem Fahrzeug sind noch kein Ölservice und somit kein Mikrofilterwechsel durchgeführt worden: Es besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Das Kabel kann nur bei einem Wechsel beschädigt werden. In diesem Fall ist eine Nacharbeit beim ersten Ölservice ausreichend. Das KBA überwacht den am 25. Februar 2026 initiierten Rückruf. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind bislang nicht bekannt. BMW macht bisher keine konkreten Angaben, wann die Autos genau in die Werkstätten geholt und die betroffene Besitzerinnen und Besitzer über das Prozedere informiert werden. Wie das KBA mitteilt, erhalten diese detaillierte Informationen direkt vom Hersteller oder von einer Vertragswerkstatt.