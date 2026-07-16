BMW Rückruf: Warum ein BMW PHEV in den USA besser draußen parkt

Die Ursache ist die Möglichkeit, dass Wasser in das Anlasserrelais eindringen kann. Dies führt über die Zeit zu Korrosion, die wiederum einen Kurzschluss und eine Überhitzung des Starters verursachen kann. Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann dies im Extremfall zu einem Fahrzeugbrand führen.

Der Defekt ist bei BMW nichts Neues. Bereits im September 2025 startete der Hersteller einen Rückruf für fast 200.000 Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor wegen exakt desselben Fehlers. Die Ingenieure überprüften damals auch die Plug-in-Modelle, BMW bezog sie aber nicht in die Kampagne ein. Nach weiterer Überwachung und einem Feldvorfall mit einem 3er -Modell im Februar 2026 hat BMW nun entschieden, die Aktion auf die entsprechenden PHEV-Modelle auszuweiten.

Welche Modelle sind betroffen? Der aktuelle Rückruf bezieht sich bisher ausschließlich auf den US-Markt und umfasst bestimmte Plug-in-Hybrid-Limousinen folgender Baureihen und Baujahre:

BMW 330e iPerformance (Baujahre 2016-2018)

BMW 530e iPerformance und 530e xDrive (Baujahre 2018-2020)

BMW 740Le xDrive (Baujahre 2017-2019)

Maßnahmen und was Halter tun sollen Zur Behebung des Problems werden die BMW-Händler die komplette Anlassereinheit kostenlos austauschen. Der Hersteller plant, die betroffenen Fahrzeughalter ab dem 28. August 2026 per Post zu benachrichtigen.

Aufgrund der potenziellen Brandgefahr bei abgestelltem Fahrzeug rät BMW den Besitzern dringend, ihr Fahrzeug bis zur Durchführung der Reparatur im Freien und nicht in Garagen oder in der Nähe von Gebäuden abzustellen. Nach Erhalt des Benachrichtigungsschreibens können sie einen Termin beim Händler vereinbaren. Laut BMW sind bislang keine Unfälle oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Problem bekannt. Eine Anfrage bei BMW, ob eine ähnliche Aktion auch für Deutschland geplant ist, bleibt bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.