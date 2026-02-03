Rückruf Range Rover Evoque: Beifahrerairbag kann platzen

Land Rover muss weltweit rund 158.000 Range Rover Evoque in die Werkstätten zurückrufen. Es gibt ein Problem mit dem Beifahrerairbag. Dieser könnte beim Entfalten durch einen Unfall oder Aufprall reißen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Beifahrer darstellt. Die Ursache dieses Defekts soll laut Herstellerangaben eine unsachgemäße Faltung des Airbags sein. In Deutschland geht es um 10.355 betroffene Fahrzeuge. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stuft den Mangel als sicherheitsrelevant ein und überwacht die Rückrufaktion.

Welche Modelle sind betroffen? Der Rückruf betrifft ausschließlich den Range Rover Evoque aus folgendem Produktionszeitraum:

Range Rover Evoque (Herstellungszeitraum 15.02.2019 bis 14.12.2024) Welche Maßnahme ergreift Land Rover? Um den Fehler zu beseitigen, tauscht Land Rover in autorisierten Vertragswerkstätten das Beifahrer-Airbagmodul einschließlich der zugehörigen Komponenten aus. Angaben zur Dauer des Werkstattaufenthalts liegen derzeit noch nicht vor, auto motor und sport hat allerdings beim Hersteller nachgefragt. Laut den Informationen des KBA sind bislang keine Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Mangel bekannt. Die Referenznummer des KBA lautet 16052R. Land Rover nutzt intern den Rückrufcode N945.

Was sollten Halter jetzt tun? Betroffene Fahrzeughalter sollten auf ein Anschreiben des Herstellers achten oder selbst Kontakt mit Land Rover beziehungsweise einer Vertragswerkstatt aufnehmen. Für Rückfragen ist der Rückrufcode bereitzuhalten. Die Reparatur erfolgt kostenfrei. Bis zur Durchführung der Maßnahme empfiehlt es sich, den Beifahrerplatz mit Vorsicht zu nutzen.