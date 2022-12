Rückruf Subaru Fehlfunktion der elektronischen Parkbremse

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt Subaru in Deutschland 8.404 Fahrzeuge der Modellreihen Outback, Levorg und Impreza sowie XV zurückrufen. Weltweit sind 496.830 Fahrzeuge betroffen.

Das Problem: Es kann zu einer Fehlfunktion der elektronischen Parkbremse kommen, falls sich eine Steckverbindung löst, weil deren Sicherungslasche aufgrund von Streusalzeinwirkung sowie Vibrationen bricht. Durch die elektrische Unterbrechung würde sich die Parkbremse nicht lösen oder aktivieren lassen. Die Störung wird durch die entsprechende Warnleuchte angezeigt. Ein in diesem Zustand abgestelltes Fahrzeug könnte wegrollen, wenn sich der Wählhebel des stufenlosen Automatikgetriebes nicht in Stellung "P" befindet oder wenn bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe kein Gang eingelegt ist. Unfälle sind aktuell keine bekannt.

Diese Modelle sind in Deutschland vom Rückruf betroffen:

Subaru Outback aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahre 2015 bis 2017)

aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahre 2015 bis 2017) Subaru Levorg aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahre 2016 bis 2018)

aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahre 2016 bis 2018) Subuar Impreza aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahres 2018)

aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahres 2018) Subaru XV aus dem Produktionszeitraum Mai 2014 bis November 2018 (Modelljahres 2018)

(weltweit: 496.830 Fahrzeuge / deutschlandweit: 8.404 Fahrzeuge)

Die Steckverbindung der elektronischen Handbremse an den Bremssätteln muss bei allen betroffenen Fahrzeugen überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. Das KBA schreibt die Halter unter Verwendung der Halterdaten aus dem Zentralen Fahrzeugregister im Auftrag der Subaru Deutschland GmbH ab der Kalenderwoche 51 an. Die Kontrolle und Modifizierung dauert ca. eine Stunde. Die Aktion hat keinen Einfluss auf den Wartungsplan. Es wird keine Markierung an erledigten Fahrzeugen angebracht. Jeder Nicht-Vertragspartner hat die Möglichkeit, über eine Anfrage bei einem autorisierten Subaru-Partner oder direkt über die Subaru Deutschland GmbH festzustellen, ob die Aktion an dem betreffenden Fahrzeug bereits durchgeführt wurde. Das interne Kürzel dieser Aktion lautet SRT324, was dem Hersteller-Code entspricht.

Fazit

Subaru muss weltweit bei 496.830 Fahrzeugen nachbessern. Es kann zu einer Fehlfunktion der elektronischen Parkbremse kommen, falls sich eine Steckverbindung löst, weil deren Sicherungslasche aufgrund von Streusalzeinwirkung sowie Vibrationen bricht. In Deutschland sind 8.404 Fahrzeuge betroffen.