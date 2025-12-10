Rückruf wegen Phantombremsungen: Genesis G90 erschrickt vor sich selbst

Der Hyundai-Konzern muss in den USA insgesamt 483 Fahrzeuge seiner Nobelmarke Genesis zurückrufen. Die Besonderheit: Es müssen nur Fahrzeuge in der Außenfarbe "Savile Silver" in die Werkstatt gebracht werden.

Das Problem der betroffenen Genesis- G90 -Exemplare hat seinen Ursprung im "Highway Drive Assist" (HDA). Dabei handelt es sich um ein Fahrerassistenzsystem, das semi-autonomes Fahren auf Schnellstraßen mit durchgehender, direkter Überwachung durch den Fahrer ermöglicht. Teil des Systems ist ein Spurwechselassistent, den der Fahrer oder die Fahrerin durch Betätigen des Blinkhebels in die gewünschte Richtung aktiviert.

Genesis G90 erkennt sich selbst als Hindernis Genau im Moment des Spurwechsels kann es jedoch zu einem plötzlichen Bremsmanöver kommen, weil das Auto glaubt, dass ein anderes Fahrzeug den eigenen Weg kreuzt, obwohl da überhaupt kein Hindernis ist. Stattdessen hält der Genesis G90 sich selbst für das Hindernis; er erschrickt also vor sich selbst.

Die technische Ursache dieser Fehlfunktion: Bei Autos in der Außenfarbe "Savile Silver" können die Signale des vorderen Eckradars vom Aluminiumanteil in der silbernen Stoßfängerabdeckung reflektiert werden, die Struktur des Stoßfängers durchdringen und deshalb von der HDA-Sensorik aufgefangen werden. Die Technik kann diese Signale möglicherweise als Objekt im Gegenfahrstreifen registrieren und Gegenmaßnahmen ergreifen. Dies kann von der Anzeige eines Objekts im Instrumenten-Display über einen Warnton bis hin zu den erwähnten Phantombremsungen führen.

Um Abhilfe zu schaffen, wird der gesamte Frontstoßfänger kostenfrei gewechselt, was Ende Januar 2026 durchgeführt werden soll. Das Neuteil ist dann versiegelt, um eine Radardurchdringung der Struktur zu verhindern. Bis das passiert ist, empfiehlt der Hyundai-Konzern den betroffenen Kundinnen und Kunden, die HDA-Funktion ihrer Fahrzeuge nicht zu verwenden. Neu gebaute Genesis G90 erhalten die geänderte Frontschürze bereits ab Werk.

Noch kein Rückruf in Deutschland bekannt Die vom Rückruf betroffenen G90-Exemplare wurden zwischen dem 21. April 2022 und dem 13. Oktober 2025 produziert; damit entstammen sie den Modelljahren 2023 bis 2026. Der Rückruf-Code der NHTSA lautet 25V833. Hyundai Motor America führt die Aktion unter der Referenznummer 030G.

Noch ist nicht bekannt, ob sich der Rückruf auch auf andere Märkte ausweiten könnte. Die für Deutschland zuständige Presseabteilung hat dazu derzeit keine Informationen. Auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt aktuell keinen G90-Rückruf in seiner Datenbank. "Da die Fahrzeug-Spezifikationen sich oftmals unterscheiden, kann hier auch kein pauschaler Zusammenhang hergestellt werden", ergänzt ein Markensprecher.