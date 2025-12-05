Russland: Hunderte Autos zum Stillstand verdammt - das sagt Porsche

Porsche hatte sich 2022 aufgrund der gegen Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine erhobenen Sanktionen vom russischen Markt zurückgezogen und seine Auslieferungen gestoppt. Zuvor dort verkaufte Fahrzeuge sind aber natürlich noch immer in den Händen ihrer Besitzerinnen und Besitzer. Doch die haben aktuell ein großes Problem. Wie die Publikation "The Moscow Times" meldet und der Hersteller inzwischen bestätigt hat, lassen sich derzeit "Hunderte" Porsche-Fahrzeuge in Russland nicht mehr starten.

Alle Porsche-Modelle und Motortypen betroffen Nach Angaben der regierungskritischen, aus dem Exil in Amsterdam berichtenden und als "ausländischer Agent" eingestuften Website melden die Fahrerinnen und Fahrer der Nobelautos seit einigen Tagen vermehrt "Motorausfälle und Blockaden in der Kraftstoffzufuhr". Der russische Händlerverband Rolf, der auch einige Porsche-Vertretungen betreibt, berichtet, dass die Serviceanfragen am Freitag sprunghaft angestiegen seien. Der Ausfall betreffe demnach alle Porsche-Modelle und Motortypen, und jedes Fahrzeug könnte sich potenziell automatisch selbst sperren.

Der Grund für die liegengebliebenen Porsche-Modelle soll das satellitengestützte "Vehicle Tracking System" (VTS) sein, das den Standort des Autos überwacht. Bewegt sich das Fahrzeug ohne eingeschaltete Zündung oder durch Abklemmen der Fahrzeugbatterie, wird ein Alarm ausgelöst. Dieser erreicht sowohl ein international agierendes Sicherheitszentrum als auch den Besitzer oder die Besitzerin des Porsches. Bestätigt sich der Diebstahlfall, so werden die zuständigen Behörden bei der Fahndung mit GPS-Daten unterstützt.

Mit diesen Tricks läuft der Porsche wieder Vertreter von Händlern und Besitzer-Zusammenschlüssen geben gegenüber "The Moscow Times" an, dass die Autos die Verbindung zu ihren über Satellit verbundenen Bordalarmmodulen verloren hätten. Einigen Nutzerinnen und Nutzern sei ein Anlassen des Autos durch Deaktivieren oder Neustarten des VTS gelungen. Andere hätten ihre Autos wieder in Gang gebracht, nachdem sie die Starterbatterie für mehrere Stunden abgeklemmt hatten. Ob diese Abhilfemaßnahmen von Dauer sind, ist jedoch nicht bekannt.

Was genau das Problem herausbeschworen hat, ist bislang unklar. Auch die Spezialisten des Rolf-Händlerverbandes würden die konkrete Ursache für den VTS-Ausfall aktuell noch untersuchen. Der Hersteller selbst hält sich raus: Das Thema liege "nicht in der Verantwortung der Porsche AG, da es sich um eine länderspezifische Ausführung handelt", sagt eine Sprecherin auf auto motor und sport-Nachfrage. "Andere Märkte sind von dem Ausfall nicht betroffen." Außerdem halte sich Porsche an alle geltenden wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland – das umfasse auch das After-Sales-Geschäft.

Hinweis: In der Fotoshow über dem Artikel präsentieren wir Ihnen den neuen Porsche Cayenne Electric.