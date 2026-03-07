Spikes fahren nur bei Eis aus: Nokians neuer Winterreifen

Bereits 2014 zeigte Nokian die Studie zu einem Reifen mit per Knopfdruck ausfahrbaren Spikes. Damals bewegte sich der Metallstift im Spike, während der Körper fest im Reifen verankert blieb. Das System war als Konzept gedacht – mit synchroner Aktivierung an allen vier Rädern. Der Knopf zur Steuerung der Spikes befand sich auf dem Armaturenbrett – welche Technik dahinter stecken sollte, hat Nokian bisher nicht veröffentlicht.

Bim neuen Hakkapeliitta 01 vereinfacht Nokian nun die Bedienung. Statt einer aktiven Steuerung setzt der Hersteller auf eine materialbasierte Automatik-Lösung ohne Elektronik oder Sensorik.

So funktioniert die Technik Herzstück des Reifens ist ein sogenanntes "Adaptive Base Compound". Die Spikes sind in dieses temperaturabhängige Basismaterial eingebettet. Bei Kälte verhärtet das Stoffgemisch – die Spikes treten hervor. Und bei Wärme erweicht das Material wieder – die Spikes ziehen sich in die Lauffläche zurück. Die Steuerung erfolgt also rein physikalisch über die Materialeigenschaften.

Verbesserungen gegenüber klassischen Spikereifen Nokian nennt mehrere Leistungswerte gegenüber dem mit permanent ausgefahrenen Spikes ausgerüsteten Vorgänger:

Bis zu 30 % weniger Straßenverschleiß

10 % besserer Grip auf Eis

5 % besserer Nassgrip

Reduzierung des Abrollgeräuschs um 1 dB Unter welchen Testbedingungen diese Werte ermittelt wurden und warum der Grip auf Eis und bei Nässe besser sein soll, bleibt offen. Auch, wie der Reifen bei Kälte und trockener Fahrbahn reagiert – möglicherweise ist auch Dein ein Warmfahren möglich, dass zu einem Einziehen der Spikes führt.

Der Hakkapeliitta 01 soll in Nordamerika und nordischen Ländern auf den Markt kommen. Preise gibt Nokian noch nicht an.

In Deutschland verboten So innovativ der Reifen ist – in Deutschland wäre er im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Spikereifen sind hier grundsätzlich verboten (§ 36 StVZO), da sie die Fahrbahn beschädigen können.

Eine Ausnahme gilt lediglich für das sogenannte "Kleine Deutsche Eck" im Raum Bad Reichenhall/Berchtesgadener Land. Dort dürfen aus Österreich kommende Autofahrer mit ihren nach österreichischem Recht legal mit Spikes ausgerüsteten Reifen kurzzeitig auf deutschen Straßen fahren. Für den regulären Verkehr ist der Einsatz ausgeschlossen – unabhängig davon, ob die Spikes eingefahren sind oder nicht. Maßgeblich ist die Bauart des Reifens.

Österreich: Erlaubt, aber mit Auflagen In Österreich dürfen Spikereifen genutzt werden, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen:

Nicht in den Monaten Juni bis September

Nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht

Tempolimit 100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Freilandstraßen

Verpflichtender Hinweisaufkleber am Heck Auch hier dürfte entscheidend sein, dass der Reifen konstruktiv als Spikereifen gilt – unabhängig vom aktuellen Betriebszustand.