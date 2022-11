Rekordjahr für Sprit-Preise Fast 2 Euro im Jahresmittel

Ja, ja – Benzin und Diesel sind teuer. Wissen Sie längst. Merken Sie jede Woche aufs Neue. Doch trotz des Umstands, dass der Griff zur Zapfpistole derzeit etwa so viel Freude bereitet wie eine Wurzelbehandlung ohne Narkose, müssen wir den Finger noch etwas tiefer in die Wunde pressen. Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und des ADAC zeigen nämlich, wie viel teurer die Kraftstoffe in 2022 tatsächlich waren. Nämlich so teuer, dass bereits jetzt, zwei Monate vor Ablauf des Jahres, jegliche Jahres-Durchschnitts-Preisrekorde in den Schatten gestellt werden – selbst wenn man ab heute bis zum 31.12.22 Diesel und Benzin zum Nulltarif verschenken würde.

Diesel-Fahrer müssen da besonders stark sein, denn ihr Preis betrug im Jahresdurchschnitt satte 1,98 Euro. Das übertrifft den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2012 um rund 48 Cent. Für Super E10 waren 2022 im Schnitt 1,88 Euro pro Liter fällig (+ 29,1 Cent vgl. 2012). Super E5 kostete dieses Jahr im Mittel rund 1,94 Euro pro Liter. Keine der Kraftstoff-Arten lag in 2022 auch nur einen Monat unterhalb des bisherigen Rekord-Jahresdurchschnitts von 2012. Falls Sie nun zum Tanksäulen-Tourismus tendieren und billigen Sprit aus dem europäischen Ausland importieren wollen, finden Sie alles Wissenswerte dazu HIER.

Die dpa geht bei einem Diesel von einer Jahresfahrleistung von 20.000 Kilometern und einem Verbrauch von sechs Litern auf 100 Kilometern aus und errechnet rund 860 Euro Mehrkosten im Jahr. Benziner legten in der Regel kürzere Strecken zurück, verbrauchten aber mehr. Man könne von typischerweise 10.500 Kilometer im Jahr und einem Verbrauch von 7,5 Liter auf 100 Kilometer ausgehen. Das ergäbe Mehrkosten von rund 360 Euro. Trotzdem steigt die Menge des verkauften Sprits – natürlich auch, weil es 2022 weniger Corona-Restriktionen gab. In den ersten sieben Monaten tankten Autofahrer 7,7 Prozent mehr Benzin als im Vorjahreszeitraum. Bei Diesel waren 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

So tanken Sie günstig

Wirkliche Entspannung ist nicht in Sicht, speziell im Falle des Diesels. Das liegt vor allem daran, dass auch die Industrie verstärkt auf Diesel zurückgreift, um das derzeit noch teurere Erdgas zu ersetzen. Zudem zieht durch die bevorstehende Heiz-Periode der Heizöl-Bedarf an – die große Nachfrage hält den Preis auf ungewöhnlicher Höhe. Der einzige Hebel, den Autofahrer aktuell haben, ist bewusst günstig zu tanken. Also zu Uhrzeiten und an Wochentagen mit den niedrigsten Preisen. Wo und wie? Das haben wir aus Daten unserer App "mehr tanken" bereits für Sie ermittelt – die Ergebnisse der jüngsten Auswertungen zum Spritgeld-Sparen finden Sie HIER.

Noch komfortabler geht es, wenn Sie sich einfach direkt die App herunterladen und so immer die günstigsten Sprit-Preise in Ihrer Umgebung im Blick haben. Die mehr-tanken-App gibt es für Android-Smartphones hier und für iPhones hier kostenlos zum Download. Tipps zum Spritsparen finden Sie außerdem in unserer Fotoshow oben im Artikel oder HIER.

Umfrage 37810 Mal abgestimmt Achten Sie bei erhöhten Spritpreisen stärker auf den Preis? Ja, ich versuche meine Kraftstoffkosten so niedrig wie möglich zu halten. Nein, selbst wenn Super 3,10 Euro kostet, wird es schon irgendwie gehen. mehr lesen

Fazit

So teuer wie 2022 waren Super, Diesel und Co. im Schnitt noch nie. Entspannung? Nicht wirklich in Sicht – die Preise bleiben auf hohem Niveau. Um so mehr lohnt es sich, spritsparend zu fahren und gezielt dann zu tanken, wenn es am günstigsten ist.