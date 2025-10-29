Tempolimit für Fußgänger: Wer auf dem Gehweg rennt, kassiert eine Strafe

Der Vorschlag für das Tempolimit wurde von Lubomir Vazny, einem Parlamentsabgeordneten und ehemaligen Verkehrsminister der linksnationalen Partei Smer-SSD, eingebracht. Er erklärt, dass das Gesetz dazu dient, die Sicherheit zu erhöhen und Kollisionen zwischen Fußgängern und Personen auf Rollern oder E-Scootern zu vermeiden. Diese häufen sich im Moment zunehmend auf Gehwegen. Besonders in dicht besiedelten Städten wie Bratislava wird das Überholen und die Geschwindigkeit auf Gehwegen immer mehr zu einem Problem.

Nicht nur die Fußgänger betroffen Das neue Gesetz betrifft somit nicht nur Fußgänger, sondern auch Roller und E-Scooter-Fahrer. Alle, die sich auf dem Gehweg fortbewegen. Wie genau die Geschwindigkeit überwacht und durchgesetzt wird, bleibt bislang jedoch unklar. Eine tatsächliche Geschwindigkeitsmessung auf Gehwegen wird als schwierig umzusetzen eingeschätzt.

Die Diskussion über dieses Tempolimit hat in der Slowakei für einige Heiterkeit gesorgt, da das Gesetz als etwas kurios angesehen wird. Dennoch sind die Gründe, die zu seiner Einführung führten, durchaus nachvollziehbar. In vielen Städten ist das Aufeinandertreffen von Fußgängern und Rollern inzwischen ein alltägliches Problem, das sowohl zu gefährlichen Situationen als auch zu Missverständnissen führen kann. In diesem Kontext stellt das Tempolimit eine Möglichkeit dar, potenzielle Unfälle zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen.