Togg-Marktstart in Deutschland: Türkische E-Auto-Marke feiert IAA-Premiere

Togg hat sich die IAA Mobility 2025 in München für seinen offiziellen Deutschlandstart ausgesucht, wie die Automobilwoche berichtet. Ein smarter und selbstbewusster Schritt – die internationale Automesse ist schließlich eine der bedeutendsten Plattformen der Branche. Der Auftritt dort zeigt: Togg will auf dem europäischen Markt nicht nur mitspielen, sondern mitgestalten.

In Deutschland leben rund drei Millionen Menschen mit türkischem Hintergrund – für viele von ihnen ist Togg weit mehr als eine neue Marke. Es ist ein emotionales Symbol für die technologische Souveränität der Türkei. Die starke Verbindung zur Heimat und das steigende Interesse an E-Mobilität machen Togg für türkischstämmige Bürger besonders interessant. Deshalb ist Deutschland der erste Markt außerhalb der Türkei für Togg.

Der T10X ist das erste Serienmodell von Togg und tritt in einem umkämpften Segment an: dem Mittelklasse-SUV-Markt. Mit seiner klaren Designsprache, einem modernen E-Antrieb und einer konkurrenzfähigen Reichweite ist das Modell auf Augenhöhe mit etablierten Marken.

Das Werk in Gemlik, wo Togg den T10X produziert, ist hochmodern und vollständig auf E-Mobilität ausgelegt . Nach Deutschland will Togg auch in anderen europäischen Länder wie Frankreich, Italien, Niederlande oder Schweden antreten.

Zu kaufen sein wird das Auto über die App Trumore – so bietet Togg das Modell auch in der Türkei an. Der ausschließlich digitale Verkauf ist Teil des Konzepts des Herstellers. Die Preise des T10X für den deutschen Markt gibt Togg auf der IAA in München bekannt. In der Türkei kostet das Modell mit der kleineren Batterie (320 Kilometer Reichweite) ab umgerechnet zirka 41.000 Euro.