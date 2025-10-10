TÜV prüft Sicherheit: Jede fünfte Tankstelle hat Mängel

Der TÜV-Verband hat im Jahr 2024 in Deutschland 5.325 Tankstellen hinsichtlich ihrer Sicherheit überprüft. Insgesamt sind in Deutschland rund 14.000 Tankstellen in Betrieb. Das Ergebnis der Überprüfungen wurde jetzt im "Anlagensicherheitsreport 2025" veröffentlicht. Der Report liefert ein aktuelles Bild über den technischen Zustand von Tankstellen, Gasfüllanlagen, Lageranlagen wie Tanks und anderen explosionsgefährdeten Anlagen (Ex-Anlagen).

Mängelquote steigt leicht Im Rahmen ihrer Überprüfungen haben die Prüforganisationen im Jahr 2024 bei gut jeder fünften Tankstelle (21,0 Prozent) "erhebliche Mängel" festgestellt. Das sind 1,7 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Die Betreiber der Tankstellen müssen Mängel wie defekte Zapfsäulen, Risse in den dichten Bodenflächen oder verschlissene Elektroleitungen unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Jahres, beseitigen.

Bei weiteren 36,2 Prozent der geprüften Tankstellen haben die Sachverständigen "geringfügige Mängel" festgestellt (plus 2,4 Punkte). Häufig handelt es sich um fehlende Gerätekennzeichnungen oder Dokumentationen, die dann bis zur nächsten Überprüfung vorliegen müssen. Nur 42,8 Prozent der Anlagen waren "mängelfrei" (minus 4 Punkte) – der niedrigste Wert seit Jahren.

Ebenfalls überprüft wurden Gasfüllanlagen mit oberirdischen Tanks. Laut Anlagensicherheitsreport wurden hier im vergangenen Jahr 18,5 Prozent mit "erheblichen Mängeln" beanstandet (minus 1,4 Punkte). Bei 0,1 Prozent wurden "gefährliche Mängel" festgestellt (minus 0,2 Punkte). Weitere 36,8 Prozent hatten "geringfügige Mängel" (plus 0,6 Punkte). 44,5 Prozent der insgesamt 3.215 geprüften Gasfüllanlagen waren "mängelfrei".

Deutsche Tankstellen sind vergleichsweise sicher Die Anlagensicherheit wird generell vor der Inbetriebnahme geprüft. Anschließend erfolgt alle sechs Jahre eine erneute Gesamtprüfung der Tankstelle. Bestimmte Anlagen werden häufiger geprüft – Zapfsäulen zum Beispiel alle drei Jahre. Untersucht wird unter anderem, ob Schläuche und Ventile undicht sind und Mängel an der Elektrik das Risiko erhöhen.