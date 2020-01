Verkehrsgerichtstag Goslar 2020 Was tun gegen Aggressivität im Straßenverkehr?

Der Verkehrsgerichtstag in Goslar beschäftigt sich in diesem Jahr vor allem mit der Frage, ob es im Straßenverkehr wirklich immer aggressiver zugeht und was sich gegen diesen Trend tun lässt. Aber auch über Elektro-Scooter dürfte heiß diskutiert werden.

Von Mittwoch bis Freitag (29. bis 31. Januar 2020) treffen sich in Goslar wieder Verkehrsexperten, Wissenschaftler und Juristen zum Verkehrsgerichtstag. 2020 findet die 58. Auflage statt, im Zentrum der Veranstaltung steht das Thema „Aggressivität im Straßenverkehr“. Während des Verkehrsgerichtstags erörtern die Teilnehmer aber deutlich mehr Probleme. In insgesamt acht Arbeitskreisen geht es unter anderem um die Praxistauglichkeit des aktuellen Bußgeldverfahrens, um Elektro-Kleinstfahrzeuge und darum, Fahranfängern schneller bessere Fähigkeiten beizubringen. Hier ein Überblick.

Arbeitskreis III: Aggressivität im Straßenverkehr

In einer Allensbach-Umfrage vom September 2019 beklagen 90 Prozent der befragten 30- bis 59-Jährigen eine zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr. Nur ein Gefühl oder Tatsache? Genau damit beschäftigt sich dieser Arbeitskreis, in dem sich Juristen, Polizisten und Forscher austauschen. Hier soll es auch um das scheinbar wachsende Phänomen der illegalen Autorennen gehen und wie Aggressivität im Straßenverkehr am besten eingedämmt werden kann. Eher durch Prävention oder durch härtere Bestrafung? Außerdem wird es in diesem Arbeitskreis sicher um ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen gehen, dass durch den ADAC kürzlich wieder ins Gespräch gebracht wurde (nähere Informationen dazu gibt es hier).

Arbeitskreis IV: Praxistauglichkeit des Bußgeldverfahrens

In diesem Arbeitskreis tauschen sich vor allem Juristen aus, denn hier geht es um ihre Arbeit bei laufenden Bußgeldverfahren. Konkret: Wie können die Verfahren vereinfacht werden, um die massenhaften Verkehrsverstöße schneller zu bearbeiten? Müssen neue Kriterien integriert werden, um auf moderne Entwicklungen zu reagieren? Müssen die Verjährungsfristen angehoben werden? Oder ist es gar sinnvoll, Gerichte zu etablieren, die sich hauptsächlich mit Verkehrsverstößen beschäftigen? Auf all diese Fragen versuchen die Mitglieder des Arbeitskreises, befriedigende Antworten zu finden.

Hersteller / Patrick Lang Wie können Bußgeldverfahren beschleunigt werden? Unter anderem darum geht es beim Verkehrsgerichtstag in Goslar 2020.

Arbeitskreis V: Elektro-Kleinstfahrzeuge

Hier geht es vor allem um die elektrisch angetriebenen Tretroller, die im Sommer 2019 zugelassen wurden. Die Experten dieses Arbeitskreises versuchen sich an einer Bestandsaufnahme und wollen darüber diskutieren, ob die bisher geltenden Regeln ausreichen oder nachgebessert werden müssen. Hierbei soll auch über Deutschlands Grenzen geschaut und erörtert werden, ob im Ausland geltende Regeln auch hierzulande sinnvoll sein könnten.

Arbeitskreis VI: Fahranfänger – neue Wege zur Fahrkompetenz

Seit Jahren steigen die Durchfallquoten sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Führerscheinprüfung. Aus diesem beunruhigenden Trend leitet sich die Frage ab, ob die aktuellen Lehrmethoden und die angebotenen Lernmaterialien überhaupt zum Lernverhalten der Fahrerlaubnisbewerber passen. Dieter Quentin, der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, stellt vor, was aus Sicht seiner Mitglieder zu tun ist. Außerdem präsentiert eine Forscherin der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) die Ergebnisse der Projektgruppe „Hochrisikophase Fahranfänger“, deren Erkenntnisse zu geringeren Unfallzahlen von Fahranfängern führen sollen.

Weitere Arbeitskreise des Verkehrsgerichtstags 2020 in Goslar beschäftigen sich mit den Themen „Grenzüberschreitende Unfallregulierung in der EU“ (AK I), „Abschied vom fiktiven Schadensersatz?“ (AK II), „Entschädigung von Opfern nach terroristischen Anschlägen“ (AK VII) und „Sicherheit und Passagierrechte auf Kreuzfahrten“ (AK VIII).

Umfrage Wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen? 7803 Mal abgestimmt Ein Tempolimit auf Autobahnen hilft uns nicht weiter! Ich bin für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen! Wir brauchen heute Investitionen in Mobilität. Und irgendwann vielleicht ein Tempolimit. mehr lesen

Fazit

Auch in diesem Jahr greift der Verkehrsgerichtstag in Goslar wieder einige heiße Themen auf. Zwar haben die Ergebnisse der Gremien nur Empfehlungscharakter, aber die Vorschläge der Experten setzen immer wieder die Politik unter Druck. Steht diesmal am Ende gar die Empfehlung, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht.