VW eröffnet 2022 eine neue Fabrik in Anhui Drittes Elektroautowerk in China

China ist der größte Einzelmarkt für VW. Dort produziert und verkauft der Konzern Fahrzeuge gemeinsam mit den Joint-Venture-Partnern FAW und SAIC. Beide Gemeinschaftsunternehmen produzieren bereits Elektroautos in eigens dafür ausgerichteten Fabriken: SAIC VW in Anting nahe Shanghai und FAW VW in Foshan vor den Toren von Guangzhou.

Jetzt soll ein drittes Elektroauto-Werk entstehen. Dafür wird ein ehemals vom Autohersteller JAC genutztes Areal umgenutzt. Die Bauarbeiten in Anhui, einer Stadt im Osten Chinas, sollen Mitte 2022 abgeschlossen werden. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll die Fahrzeugproduktion beginnen.

Grüne Energie für die neue Fabrik

Stephan Wöllenstein, CEO des Volkswagen Konzerns China, erklärt: "Volkswagen Anhui wird ein weltweites Innovationszentrum für die E-Mobilität und ein Eckpfeiler der Dekarbonisierungsstrategie des Konzerns. Da China der weltweit größte Einzelmarkt für Elektrofahrzeuge ist, müssen wir unsere lokalen Kompetenzen stärken – und Volkswagen Anhui ist ein wichtiger Teil davon. Mit dem Werk, das vom ersten Tag an mit grüner Energie betrieben werden soll, untermauern wir unser Engagement in der CO2-Reduzierung weit über die Fahrzeugflotte hinaus."

In Anhui sollen Elektroautos auf Basis des MEB entwickelt und gebaut werden, die speziell auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes zugeschnitten sind. 500 Mitarbeiter sollen 2025 vor Ort in Entwicklung und Produktion beschäftigt werden. Im gleichen Jahr will der Volkswagen-Konzern in China 1,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge, also Hybride und reine Elektroautos, ausliefern.

Fazit

VW baut ein drittes reines Elektroautowerk in China. In Anhui, östlich von Wuhan, wird eine einst vom Autohersteller JAC genutzte Fabrik umgebaut. 2023 soll die Produktion von Fahrzeugen starten.