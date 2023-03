US-Polizei scheitert bei Fahndung an VW-Bürokratie Kidnapper orten? Erstmal Car-Net-Abo bezahlen!

Es ist ein Verbrechen, das wohl alle von uns fürchten. Nicht, weil dabei ein Auto gestohlen wurde. Sondern, weil ein Kind aus der Obhut seiner Mutter gerissen und ein unschuldiger Mensch zu Schaden gekommen ist, da die Täter sehr rücksichtslos vorgegangen sind. Umso stärker der Wunsch, sich bei der Strafverfolgung nicht nur auf die Behörden, sondern alle Beteiligten verlassen zu können. Doch das scheint hier nicht passiert zu sein – und ausgerechnet der deutsche Autohersteller Volkswagen spielte eine unrühmliche Rolle bei der Aufklärung des Falles.

Den Tathergang schildert das Lake County Sheriff's Office in einem Facebook-Post. Es begann als Autodiebstahl: In der Stadt Libertyville, gelegen nördlich der Metropole Chicago im US-Bundesstaat Illinois, parkte eine Mutter ihren VW Atlas (siehe Video und Fotoshow) in der Einfahrt. Als die schwangere Frau ihr erstes Kind ins Haus gebracht hatte und das zweite – einen zweijährigen Jungen – aus dem Auto holen wollte, fuhren plötzlich Autodiebe vor. Einer von ihnen schlug auf die 34-Jährige ein, stieß sie zu Boden, setzte sich hinter das Steuer und fuhr mit dem geklauten Auto davon. Dabei fuhr er die Frau an, die daraufhin schwere Verletzungen an ihren Extremitäten (Knochenbrüche) erlitt, aber noch den Notruf wählen konnte, wobei die Polizeibeamten des Sheriffsbüros sofort die Ermittlungen aufnahmen.

Auto geklaut, Kind im Fond

Das besonders Rücksichtslose an der Tat: Als der Autodieb flüchtete, saß immer noch das Kind im Fond. Er besann sich erst in der etwa zehn Meilen entfernten Stadt Waukegan eines Besseren und ließ das Kind auf einem Geschäftsparkplatz aussteigen, bevor er mit dem gestohlenen Fahrzeug flüchtete. Das beobachtete ein Zeuge, der den Notruf wählte und den Zweijährigen in Sicherheit brachte. Wenigstens dieser Aspekt der Geschichte ging gut aus, auch wenn man keinem Kind wünscht, eine solche Situation erleben zu müssen.

Volkswagen of America bekleckerte sich während des Tatablaufs nicht mit Ruhm. "Bei der Suche nach dem gestohlenen Fahrzeug und dem gefährdeten Kind riefen die Ermittler des Sheriffs sofort Volkswagen Car-Net (den Online-Dienst des Autoherstellers; d. Red.) an, um das Fahrzeug zu verfolgen", heißt es in der Stellungnahme des Sheriffsbüros. Den Aussagen zufolge kam es zu einer 30-minütigen Verzögerung, da der Hotline-Mitarbeiter des Online-Dienstes das Fahrzeug aus dem Modelljahr 2021 erst nach Eingang der Zahlung für die Reaktivierung des im Auto installierten Peilsenders verfolgen wollte. Das Probeabo des Dienstes war zuvor abgelaufen.

Ortung erst nach Zahlung

Einem Bericht der "Chicago Sun Times" zufolge half alles Flehen seitens der Polizeibeamten nichts; der Hotline-Mitarbeiter gab nicht nach und weigerte sich, die Ortungsfunktion freizuschalten. Erst als die Mitarbeiter des Sheriffsbüros eine Gebühr von 150 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 141 Euro) zahlten, wurde das Auto geortet. Zu diesem Zeitpunkt waren der Junge bereits unverletzt auf dem Parkplatz in Waukegan ausgestiegen und der VW Atlas an einem anderen Ort gefunden worden. "Die Information war für uns zu diesem Zeitpunkt also wertlos", sagt ein Sprecher des Sheriffsbüros.

Inzwischen hat Volkswagens US-Dependance auf den Vorfall regiert. Ein Sprecher sagte, dass es sich beim Verhalten der Mitarbeiter der Notfall-Hotline, die von einer externen Firma betrieben werde, um einen "schwerwiegenden Verstoß gegen das eigene Protokoll" gehandelt habe. Man bedauere den Vorfall, wolle ihn aufklären und sei in "Gedanken bei den Opfern und ihren Familien".

Nach den Tätern wird zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin gefahndet. Genauso nach einem weißen BMW 5er, der zuvor ebenfalls gestohlen wurde und dem Komplizen des Autodiebes als Fluchtwagen diente.

Umfrage 610 Mal abgestimmt Würden Sie ein Abo für Fahrzeug-Funktionen abschließen? Klar, bietet viel Flexibilität Nein, ich zahle nur einmal mehr lesen

Fazit

In den USA wurde ein VW Atlas gestohlen, in dem sich ein kleines Kind befand. Möglicherweise hätten Auto und Kind schneller gefunden werden können, wenn ein Mitarbeiter der Notfall-Hotline des Online-Dienstes Volkswagen Car-Net nicht auf einer Zahlung zur Reaktivierung beharrt und das Auto nach Anfrage des Sheriffsbüros direkt geortet hätte. Hier scheint es sich um menschliches Versagen einer Einzelperson zu handeln; dennoch wollen die Verantwortlichen des Autoherstellers den Vorfall aufarbeiten. Schließlich wurde "dieses Verfahren bei früheren Vorfällen bereits erfolgreich angewandt", heißt es in einer Stellungnahme. Ob die 150 Dollar zurückgezahlt wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.