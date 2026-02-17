Wuling Mini EV 4 Hongguang: Chinesisches Elektro-Microcar kommt nach Deutschland

Im Reich der Mitte ist der Wuling Mini EV Hongguang seit 2020 ein Verkaufserfolg. Zunächst gab es ihn in China als Viersitzer mit zwei Türen. Später ergänzte der Hersteller die Karosseriepalette um einen Viertürer und ein Cabriolet. Ab sofort ist das Kleinstfahrzeug auch bei uns erhältlich.

Der Grund dafür ist Cargo Runner – Importeur von chinesischen Elektrorollern. Bei uns ist das Kleinstfahrzeug als Le7 (schwere vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge) klassifiziert. Cargo Runner beschreibt das Elektro-Microcar als ideal für den urbanen Raum und für Pendler. Die Fahrzeuge sind für Europa homologiert und haben entsprechende Anpassungen erhalten.

Die viertürige Variante des Mini EV misst 3,26 Meter in der Länge, der Radstand beträgt 2,19 Meter. Im Vergleich zum Zweisitzer ist der Radstand um 25 Zentimeter länger, was hauptsächlich den Passagieren im Fond durch mehr Beinfreiheit auffallen könnte. 123 Liter Ladevolumen passen in den Kofferraum. Bei umgeklappter Rückbank sogar 745 Liter. Als Reichweite nennt der Hersteller 205 Kilometer, kombiniert mit einem Energieverbrauch von 8,9 kWh pro 100 Kilometer. Beide Werte basieren allerdings auf dem chinesischen Prüfzyklus.

Laden über die Haushaltssteckdose Der Wuling wird von einem Elektromotor mit 15 kW (etwa 20 PS) Dauerleistung angetrieben, kurzzeitig stehen bis zu 20 kW (27 PS) bereit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt klassentypisch bei 90 km/h. Damit dürfte dieses Kleinstfahrzeug sogar auf der Autobahn fahren. Im Unterboden sitzt eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 16,8 kWh Kapazität. Das Laden funktioniert ausschließlich mit Wechselstrom – entweder an einer Wallbox mit bis zu 11 kW über Typ-2-Anschluss oder an der Haushaltssteckdose.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem eine zweifarbige Metallic-Lackierung, Klimaanlage, Keyless-System, elektrische Parkbremse mit Autohold- und Berganfahrfunktion sowie Zentralverriegelung. Außerdem gibt es ein Bluetooth-fähiges Infotainmentsystem, Freisprecheinrichtung und Rückfahrkamera. Für die Sicherheit sorgen zwei Airbags, ABS und ein Bremskraftverstärker.

Preis Der Listenpreis für den viertürigen Wuling Mini EV 4 Hongguang liegt bei 16.500 Euro. Cargo Runners bietet das Modell zum Marktstart für 13.500 Euro an. Damit liegt der Einstiegspreis deutlich unter dem klassischer Elektro-Kleinwagen, bewegt sich aber dennoch oberhalb der chinesischen Preisniveaus. Das hängt mit Transportkosten und Zöllen zusammen. Das Elektro-Microcar kann ganz normal über die Website von Cargo Runner bestellt werden.