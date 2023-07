Chevrolet Bolt: Nächste Generation wechselt auf Ultium-Technik

Der Bolt hat GM aber auch großen Kummer bereitet – genau wie das in Europa angebotene Schwestermodell Ampera-e die ehemalige Tochtermarke Opel vor Probleme stellte. Vor allem in einer anderthalbjährigen Phase ab Oktober 2020, in der Chevrolet einen insgesamt zwei Milliarden Dollar (aktuell umgerechnet etwa 1,8 Milliarden Euro) teuren Mega-Rückruf wegen leicht entflammbarer Batterien durchführen musste. Zwischenzeitlich stand die Produktion komplett still, später mussten bei bereits ausgelieferten Autos die Antriebsakkus getauscht werden. Seit Oktober 2022 soll die Produktion neuer Bolt-EV- und -EUV-Exemplare wieder reibungslos laufen. Allerdings nur noch bis Ende des aktuellen Jahres – dann läuft diese Bolt-Generation aus.