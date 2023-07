Bereits kurz nach der Markteinführung im April 2022 hatte Ford die Preise für seinen elektrischen Pick-up F-150 Lightning von Anfangs unter 50.000 Dollar schrittweise massiv erhöht. Materialkosten und Lieferengpässe führte der Hersteller als Grund an – weitere Faktoren waren sicher auch die hohe Nachfrage und die Konkurrenzlosigkeit. Weder Rivian mit seinem R1T noch GM mit seinem GMC Hummer EV Pick-up konnten in ernstzunehmender Stückzahl liefern. Also hat Ford die Gelegenheit genutzt und mit dem F-150 Lightning ordentlich Geld verdient. Jetzt senkt Ford den Preis seines Elektro-Pick-ups wieder – um bis zu 10.000 Dollar. Die offiziellen Gründe sind wieder nur ein Teil der Wahrheit.