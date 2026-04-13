Honda Super-N: Elektro-Kei-Car mit Europastart

Im Oktober 2025 wurde das elektrische Kei Car in Tokio noch als Super-One Prototype vorgestellt, aber bereits mit dem Hinweis, dass eine internationale Karriere folgen wird. Die startet in Europa auf dem britischen Markt. Hier soll der in der Serienversion Honda Super-N getauft Kraftwürfel ab Juli in den Verkauf gehen.

Per Boost auf bis zu 95 PS Grundsätzlich bleibt der 3,40 Meter lange Super-N für seinen Europa-Start weitestgehend unverändert. Eine Adaption an den Rechtslenkermarkt war für den Japaner dabei nicht notwendig. Nachjustiert haben die Ingenieure allerdings bei der Fahrwerksabstimmung. Technisch basiert der Super-N auf der bekannten Leichtbauplattform der N-Serie, die in Japan verschiedene Modelle umfasst.

Der an der Vorderachse verbaute E-Motor leistet die Kei-Car-üblichen 47 kW (64 PS). Per Boost-Knopf am Lenkrad entfaltet die E-Maschine aber temporär bis zu 70 kW (95 PS). Für ein emotionales Fahrerlebnis sorgen ein simuliertes Siebenganggetriebe, bei dem per Lenkradtasten die Fahrstufen gewählt werden können, und ein Active Sound Control-System, das einen angeblich mitreißenden Verbrenner-Motorsound erzeugt.

Klein bei Reichweite und Preis Fahrleistungen nennt Honda noch nicht, ebenso wenig Daten zur Batteriekapazität. Die Reichweite nach WLTP soll allerdings bis zu 206 Kilometer, die Ladeleistung maximal 50 kW betragen. Und auch zum Preis gibt es eine erste Hausnummer. Angekündigt wird ein Grundpreis von unter 20.000 Pfund (umgerechnet rund 23.000 Euro).