Hyundai Ioniq 2: Neuen Basis-Stromer für nicht ganz kleines Geld

Mit 400 Volt und 400 km

Ein Conceptcar zum kommenden Ioniq 2 wollen die Koreaner auf der IAA 2025 in München zeigen. Das dürfte vermutlich bereits ziemlich seriennah sein, denn auch erste Erlkönige drehen bereits ihre Testrunden. Die zeigen klar, der Ioniq 2 wird eher ein auf europäische Verhältnisse zugeschnittenes Crossover-Modell, denn ein klassischer Kleinwagen. Und gegenüber dem Schwestermodell EV2 von Kia wird er wohl deutlich weniger SUVig. Die Front des Fünftürers setzt niedriger an und wirkt damit weniger bullig, die Dachlinie verläuft flacher und fällt zu Heck hin ab, was auf eine schräg stehende Heckklappe hindeutet. Durch die Tarnung hindurch sind die für Hyundai typischen Pixel-Leuchten an Front und Heck auszumachen.