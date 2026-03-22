Leapmotor A05: Elektrischer Kleinwagen-Schreck aus China

Leapmotor treibt seine Modelloffensive dynamisch voran. Für den chinesischen Markt kündigt der Stellantis-Partner mit dem Leapmotor A05 ein neues Kleinwagenmodell an – natürlich rein elektrisch angetrieben. Erste Infos und Bildern liefert die Anmeldung des A05 beim Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT), bei jedem jedes Modell vorgestellt werden muss, bevor es in China auf den Markt kommen darf.

Verwandt mit dem B03X Mit einer Länge von 4,20 Meter, einer Breite von 1,80 Meter und einer Höhe von 1,56 Meter positioniert sich der Leapmotor A05 knapp oberhalb von Modellen wie dem kommenden VW ID. Polo, aber auch knapp unterhalb von beispielsweise dem ID.3. Er ist also ein großer Kleinwagen, oder ein kleiner Kompakter. Gleiches gilt für den Radstand, der sich mit 2.605 Millimetern irgendwo zwischen den beiden Klassen ansiedelt. Innerhalb des Leapmotor-Kosmos positioniert sich der klassisch als Fünftürer mit Steilheck gezeichnete A05 neben dem als Crossover ausgeführten A10, mit dem er sich den Radstand teilt und der als B03X auch nach Europa kommt.

Angetrieben wird der Leapmotor von einem einzelnen Elektromotor an der Vorderachse. Der Permanentmagnet-Synchronmotor bringt es wahlweise auf 70 kW (94 PS) oder 90 kW (121 PS). Energie beziehen die Motoren aus LFP-Batterien. Kapazitäten wurden bislang nicht genannt. Mit Blick auf den B03X sind hier aber Versionen mit 39,8 und 53 kWh wahrscheinlich.

Dafür kündigt Leapmotor an, dass der A05, zumindest in Kombination mit dem leistungsstarken Motor, auch mit Lidar-Technik ausgerüstet werden kann.

Leapmotor Der A05 würde in Europa auf VW ID. Polo & Co treffen.

Erst in China, dann nach Europa In China wird der neue Leapmotor A05 am 26. März 2026 eingeführt. Ob und wenn ja wann der A05 auch nach Europa kommt ist unbekannt. Der Sprung zu uns ist aber wahrscheinlich. Sollte er in Europa landen, dürfte er dem VW ID. Polo & Co aber ernste Sorgen bereiten – zumindest was das Preisniveau angeht.