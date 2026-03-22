MG4 EV Modellpflege: Verfeinerter Look und mehr Reichweite

Seit 2022 ist der MG4 EV bei uns auf dem Markt. Mit seinen günstigen Preisen machte er bislang VW ID.3 und Co das Leben reichlich schwer. Mittlerweile kommen auch die Wettbewerber günstiger daher, entsprechend hat MG seinen Bestseller jetzt für das Modelljahr 2026 aufgewertet.

Neue Cockpit-Landschaft Für einen etwas frischeren Look sorgen neu gezeichnete 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein neuer Heckspoiler sowie die beiden neuen Außenfarben Ealing Green und Piccadilly Blue. Komplett überarbeitet wurde dagegen der Innenraum. Für die Neugestaltung stand das Cockpit aus dem MGS5 EV Pate. Das Kombiinstrument setzt nun auf ein 10,25 Zoll großes Display mit fünf funktionalen Zonen, die alle individuell konfigurierbar sind. Zentrales Bedienelement auf der Armaturentafel ist ein 12,8-Zoll-HD-Touchscreen. Für wichtige Funktionen wie die Lautstärke, die Klimaanlage sowie die Außenspiegel werden weiter echte Tasten vorgehalten. Smartphones werden drahtlos per Apple CarPlay und Android Auto eingebunden. Geladen werden können sie in einer induktiven Ladeschale.

Neu aufgestelltes Antriebsportfolio Auf der Antriebsseite ist die Basisbatterie entfallen. Los geht es jetzt mit der 140 kW (190 PS) und 350 Nm starken Heckantriebsversion in Kombination mit einer 64 kWh großen LFP-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern ermöglicht. Die Extended Range-Version des EV4 setzt auf einen 180 kW (245 PS) und ebenfalls 350 Nm starken Heckmotor, der von einer 77 kWh großen Batterie gespeist wird. Hier beträgt die WLTP-Reichweite bis zu 544 Kilometer. Top-Modell ist weiterhin die XPower-Version mit zwei Elektromotoren, die 320 kW (435 PS) und 600 Nm an den Start bringen. Als Stromspeicher dient hier die 64-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern ermöglicht. Nachgeladen werden kann mit bis zu 154 kW, die Ladezeiten von 10 auf 80 Prozent liegen zwischen 25 und 40 Minuten. Während die Grundmodelle auf 180 km/h limitiert sind, darf der XPower 200 km/h schnell rennen.

Die Preise für den aufgefrischten MG4 EV starten ab 42.990 Euro für das Basismodell, die Langstreckenvariante ist ab 44.900 Euro zu haben. Für das XPower-Top-Modell verlangt MG wenigstens 46.990 Euro.