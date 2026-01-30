MG4 EV Urban: Günstiger und eigenständiger

Mit dem MG4 Electric hat der britisch-chinesische Autobauer auch hierzulande bereits ein Elektroauto in der Kompaktklasse am Start. Der MG4 ist in vier Versionen mit drei Akku-Varianten und einer Leistungsrange von 125 kW (170 PS) bis 320 kW (425 PS) zu haben. Auf dem britischen Markt ergänzt MG Cars das Portfolio ab sofort um die neue MG4 EV Urban-Version.

Urban mit neuer Plattform und neuem Design Obwohl die beiden Elektro-Kompaktwagen den gleichen Namen tragen, unterscheiden sie sich deutlich in Design und Technik. Während der bestehende 4 über Hinterradantrieb, respektive Allradantrieb verfügt, ist der 4,40 Meter lange MG4 EV Urban aufbauend auf einer neuen Plattform frontgetrieben.

Das Design des Fünftürers zeigt sich vom Elektro-Roadster Cyberster inspiriert. In dieser Form wurde der MG4 bereits im Sommer 2025 in China vorgestellt.

Zwei Antriebsvarianten verfügbar Die Basisversion Comfort Standard Range verfügt über einen 43-kWh-Akku, der eine Reichweite von 323 Kilometern ermöglicht und mit bis zu 150 kW geladen werden kann. Angetrieben wird sie von einem 110 kW (150 PS) starken Elektromotor, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,6 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 159 km/h ermöglicht.

In der Variante Comfort Long Range verfügt der Akku über 53,9 kWh Kapazität, der Reichweiten von bis zu 415 Kilometern verspricht. Die E-Maschine kommt hier auf 118 kW (160 PS), die Spurtzeit sinkt um 0,1 auf 9,5 Sekunden.

Neu aufgesetztes Cockpit Das ebenfalls neu gestaltete Cockpit des Urban setzt auf ein 7 Zoll großes, digitales Kombiinstrument vor dem Lenkrad, das durch einen 15,6-Zoll-Infotainment-Touchscreen mittig auf der Armaturentafel ergänzt wird. Smartphones werden kabellos über Apple CarPlay und Android Auto ins Bordsystem eingebunden.

Zur Serienausstattung zählen unter anderem ein adaptiver Tempomat, eine Totwinkel-Überwachung sowie eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L).

Günstiges Preisniveau In Großbritannien wird der neue MG4 EV Urban zu Preisen ab umgerechnet rund 27.100 Euro angeboten. Die Version mit größerer Batterie, die zusätzlich auch bin der luxuriösen Premium-Variante angeboten wird, kostet umgerechnet ab rund 29.400 Euro. Der neue Urban unterbietet den bekannten MG4 der erst ab umgerechnet rund 34.600 Euro zu haben ist, deutlich.

Ob, und wenn ja wann der neue MG4 Urban auch nach Kontinentaleuropa kommt, ist derzeit nicht bekannt.