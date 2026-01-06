Neuer Elektro-Dacia für unter 12.000 Euro: 5.000-Euro-Rabatt für den Dacia Spring

Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber bei den Dacia-Händlern ist zum Jahresanfang 2026 große Bescherung. Der Elektro-Kleinwagen Spring bekommt ab sofort einen Mega-Rabatt von fast 30 Prozent. Dacia? Rabatt? Das gab es bislang eher nicht für Privatkunden, die Listenpreise der Marke sind üblicherweise in Stein gemeißelt. Beim kleinen Stromer gibt es nun allerdings eine Ausnahme.

Unter 12.000 Euro Das Angebot: Ab 11.990 Euro startet ab sofort der Dacia Spring in der Basis-Ausstattung Essential. Dacia spricht dabei von einem Elektrobonus. Bedeutet: Auch die höheren Ausstattungen Expression (ab 18.700 Euro) und Extreme (ab 19.700 Euro) verbilligen sich um 5.000 Euro. Das Angebot wendet sich ausschließlich an Privatkunden. Die Einzelheiten:

Dacia gewährt Privatkunden beim Kauf oder Leasing eines neuen Dacia Spring einen Elektrobonus von 5.000 Euro (brutto). Dieser Bonus wird direkt im Fahrzeugpreis oder im Leasing- bzw. Finanzierungsangebot berücksichtigt – er wird also nicht bar ausgezahlt.

Der Dacia Elektrobonus ist unabhängig von staatlichen Förderungen. Sollte die Regierung neue Förderprogramme für Elektrofahrzeuge einführen, kann Dacia den Bonus entsprechend anpassen.

Das Angebot gilt für Bestellungen oder Leasingverträge eines neuen Dacia Spring bei teilnehmenden Dacia Händlern im Zeitraum vom 1. Januar bis 28. Februar 2026. Die Erstzulassung des Fahrzeugs muss spätestens bis zum 30. Juni 2026 erfolgen. Das bedeutet auch, dass der Nachlass wegfallen oder reduziert werden kann, wenn das angekündigte Förderprogramm der Bundesregierung in Kraft tritt.

Modelljahr 2026 komplett neu Dacia hatte den Spring erst im November mit einer neuen Generation runderneuert. Neben einer neuen Plattform erhält der kleine Elektroflitzer zwei stärkere Motoren und zahlreiche Detailverbesserungen. Statt wie bisher 33 oder 48 kW leisten die neuen Antriebe nun 52 kW (70 PS) und 75 kW (100 PS). Damit beschleunigt der Spring in 10,3 bzw. 6,9 Sekunden auf 100 km/h. Trotz einer verkleinerten 24,3‑kWh‑LFP‑Batterie bleibt die Reichweite mit bis zu 225 Kilometern (WLTP) unverändert.

Fahrwerk und Lenkung wurden überarbeitet, das Modell bekommt erstmals Stabilisatoren, einen neuen Bremskraftverstärker sowie aerodynamisch optimierte Unterbodenverkleidungen und einen geänderten Dachspoiler. In höheren Ausstattungen sind nun 15‑Zoll‑Räder Serie. Neu ist außerdem ein optionaler 40‑kW‑Lader, der die Zeit von 20 auf 80 Prozent auf rund 29 Minuten verkürzt. Mit dem serienmäßigen 7‑kW‑Lader dauert eine Vollladung an der Wallbox etwa 3 Stunden 20 Minuten, an der Haushaltssteckdose über zehn Stunden.