Neues Citroën E-C3-Basismodell: Elektroauto für unter 20.000 Euro

Über ein Jahr nach dem Start des elektrischen Citroën E- C3 bringen die Franzosen wie angekündigt das neue Basismodell des kleinen Stromers, das das Thema Elektromobilität noch erschwinglicher machen soll. Erschwinglicher heißt beim Citroën E-C3 unter 20.000 Euro.

Kleine Batterie, kleine Reichweite Bisher startete der E-C3 zu Preisen ab 23.300 Euro. Die neue Variante senkt den Grundpreis auf 19.990 Euro. Möglich macht den günstigeren Preis eine kleinere Batterie. Bisher war der E-C3 nur mit einem 44 kWh großen Energiespeicher zu haben, der Reichweiten von bis zu 315 Kilometern ermöglichte. Die neue nur 30 kWh große LFP-Batterie beschränkt den Aktionsradius auf maximal 206 Kilometer. Unverändert bleibt der 83 kW (113 PS) und 124 Nm starke Elektromotor an der Vorderachse.