Neues Citroën E-C3-Basismodell: Elektroauto für unter 20.000 Euro

Über ein Jahr nach dem Start des elektrischen Citroën E- C3 bringen die Franzosen wie angekündigt das neue Basismodell des kleinen Stromers, das das Thema Elektromobilität noch erschwinglicher machen soll. Erschwinglicher heißt beim Citroën E-C3 unter 20.000 Euro.
Kleine Batterie, kleine Reichweite
Bisher startete der E-C3 zu Preisen ab 23.300 Euro. Die neue Variante senkt den Grundpreis auf 19.990 Euro. Möglich macht den günstigeren Preis eine kleinere Batterie. Bisher war der E-C3 nur mit einem 44 kWh großen Energiespeicher zu haben, der Reichweiten von bis zu 315 Kilometern ermöglichte. Die neue nur 30 kWh große LFP-Batterie beschränkt den Aktionsradius auf maximal 206 Kilometer. Unverändert bleibt der 83 kW (113 PS) und 124 Nm starke Elektromotor an der Vorderachse.
Neben der Pkw-Version wird der E-C3 mit der kleineren Batterie auch als E-C3 Van für Nutzfahrzeugkunden angeboten. Hier liegt der Grundpreis bei 19.490 Euro (inkl. Steuern). Im deutschen Konfigurator ist der kleinere E-C3 noch nicht verfügbar, in Frankreich hingegen schon. Hier ist er in den Ausstattungsvarianten You und Plus zu haben, wobei die Plus-Variante sogar mit bis zu 212 Kilometern WLTP-Reichweite ausgewiesen wird.