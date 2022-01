Peugeot e-308: Ab 2023 mit 400 km Reichweite

7/19 Getreu dem Motto "Power of Choice" lassen sich die um elf Zentimeter gewachsene Limousine und der nun sechs Zentimeter längere Kombi mit einem Benziner in zwei Leistungsstufen (110 und 131 PS), einem Diesel mit 131 PS (1.5 l BlueHDi 130) sowie in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen mit einer Systemleistung von 180 oder 225 PS bestellen.