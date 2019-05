Skoda Citigo-e iV Elektro-Skoda mit 265 km Reichweite

Das Angebot an E-Autos wächst inzwischen kontinuierlich. Einige Hersteller haben bereits mehrere Varianten sowie Modelle in der zweiten Generation im Angebot. Damit sollte auch der Marktanteil bei den Neuzulassungen langsam steigen, der im vergangenen Jahr bei gerade einmal einem Prozent lag. Mit dazu beitragen will künftig auch Skoda, das mit dem Citigo-e iV demnächst sein erstes rein elektrisches Fahrzeug im Portfolio haben.

Marktstart 2020

Die Fertigung des viersitzigen Stromers soll schon in der zweiten Jahreshälfte 2019 beginnen, der Marktstart dann voraussichtlich Anfang 2020 erfolgen; ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Technisch ähnelt der Elektro-Citigo, wie auch die Verbrenner-Version, dem Konzernbruder VW Up und wird auch dessen Elektroantrieb übernehmen. Der bringt es auf bis zu 61 kW (82 PS) und maximal 210 Newtonmeter Drehmoment. Den Spurt von null auf 100 km/h soll der Kleinwagen damit in 12,5 Sekunden schaffen sowie bis zu 130 km/h schnell fahren.

Mehr Akku, kürzere Ladezeit

Skoda An einer Wallbox mit 7,2 kW dauert das Laden vier Stunden.

Einen Unterschied zum kleinen VW-Stromer stellt allerdings der Stromspeicher dar. Der Akku im Fahrzeugboden besteht insgesamt aus 168 Zellen und hat einen Energiegehalt von 36,8 kWh. Damit schafft der Citigo-e iV im WLTP-Zyklus eine Reichweite von 265 Kilometer. Danach lädt er an einer Wechselstrom-Wallbox mit 7,2 kW in gut vier Stunden wieder auf. Alternativ zapft er auch per CCS-Stecker an einem 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader Energie. In einer Stunde soll der Akku hier wieder zu 80 Prozent voll sein. In der Basisausstattung Ambition kosten die CCS-Ladeoption sowie das nötige Kabel allerdings Aufpreis.

Kleine Unterscheide im Design

In puncto Design hebt sich die Elektro-Version von den klassischen Verbrenner-Versionen etwas ab, beispielsweise mit einem anderen Kühlergrill und einem neu gestalteten Cockpit. Ansonsten gibt es im Innenraum, der vier Sitzplätze bietet, kaum Unterschiede. Das Kofferraumvolumen liegt bei 250 Litern und lässt sich durch Umklappen der Rücksitzlehne auf 923 Liter erweitern. Ebenfalls unverändert bleiben die Außenmaße mit einer Länge von 3.597 Millimetern und einer Breite 1.645 Millimeter.

Fazit

Skoda kommt mit seinem ersten Elektroauto spät, hat die Verzögerung gegenüber dem technisch eng verwandten VW E-Up jedoch gut genutzt: Die verdoppelte Akkukapazität erhöht die Reichweite auf praxisgerechte 265 Kilometer. Auch das schnelle CCS-Laden ist nützlich – kostet aber Aufpreis.