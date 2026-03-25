Opel Astra Facelift (Fahrtest): Mehr E-Power und ein neues Fahrgefühl

Wussten Sie, dass der zwischen 1991 und 1997 gebaute Astra F mit 4,13 Millionen Exemplaren das meistgebaute Opel-Modell ist? Oder dass, als der erste Kadett vom Band lief, in China noch die Kuomintang das Sagen hatte? Das war übrigens 1936.

Modellpflege bringt neuen Vizor und Lichtdesign

90 Jahre später kommt der seit 2021 gebaute Astra L frisch von der Modellpflege – die erste Astra-Generation, die auf der EMP2-Plattform von Stellantis aufbaut. Das hat sich natürlich auch durch die Überarbeitung nicht geändert. Neu ist die Frontansicht: Der Astra trägt nun ebenfalls den aktualisierten sogenannten Vizor vor sich her. Er steht ihm gut, lässt ihn prägnanter und strenger dreinblicken. Und wie beim Grandland strahlt der Opel-Blitz bei Dunkelheit ...