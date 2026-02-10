Formel-1-Star schrottet Dienstwagen: Andrea Kimi Antonelli crasht in Italien

Andrea Kimi Antonelli war wenige Tage vor dem offiziellen Wintertest der Formel 1 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 19 Jahre alte Mercedes-Pilot verunglückte am Samstagabend (7.2.) in seiner italienischen Heimat nahe San Marino. Sein Arbeitgeber bestätigte den Crash. Antonelli blieb unverletzt und konnte seine Reisepläne beibehalten. Schließlich finden vom 11. bis 13. Februar die ersten von zwei aufeinanderfolgenden Testwochen in Bahrain statt.

Der Unfall ereignete sich auf einer Schnellstraße im Gebiet von Serravalle. Antonelli war allein mit seinem Fahrzeug unterwegs. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Nach dem Unfall verständigte er selbst die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Vorfall vor Ort auf. Diese Informationen konnten Kollegen von "motorsport.com" ausfindig machen.

Laut Angaben der Verkehrspolizei kam es zu mehreren Kollisionen mit festen Begrenzungen. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen einen Mast am rechten Fahrbahnrand. Anschließend folgten zwei Kontakte mit der Mittelleitplanke. Zum Stillstand kam der Wagen an einer niedrigen Mauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die dokumentierte Schadensstrecke betrug rund 144 Meter.

Antonelli schrottet neuen AMG GT 63 In italienischen Medien wird von einer überhöhten Geschwindigkeit berichtet. Offizielle Angaben dazu liegen nicht vor. Fest steht, dass Antonelli den Unfall ohne Verletzungen überstand. Medizinische Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Fahrer stand anschließend in Kontakt mit dem Mercedes-Team.

Beim Unfallfahrzeug handelte es sich um einen Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ aus der Motorsport Collectors Edition. Antonelli hatte den Wagen erst wenige Tage zuvor übernommen. Das Sondermodell ist auf 200 Exemplare begrenzt und richtet sich an Kunden mit engem Bezug zum Motorsport.

Technisch basiert das Fahrzeug auf der aktuellen AMG-GT-Plattform. Es verfügt über ein angepasstes Aerodynamikpaket. Der Auftrieb wurde reduziert. Die Kühlung wurde für hohe Dauerbelastung ausgelegt. Der Antrieb besteht aus einem vier Liter großen V8-Biturbo. Die Leistung liegt bei satten 612 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über einen variablen Allradantrieb.

Mercedes Lange Freude an seinem neuen Auto hatte Andrea Kimi Antonelli nicht. Der Italiener crashte seinen neuen Dienstwagen.

Führerschein in San Marino Antonelli hatte seine Führerscheinprüfung extra in San Marino absolviert. In Italien gelten Leistungsbeschränkungen für Fahranfänger, im benachbarten Fürstentum jedoch nicht. So konnte Antonelli das Limit für leistungsstarke Autos umgehen und bekam bereits im vergangenen Jahr einen Mercedes-AMG von seinem Arbeitgeber vor das Haus gestellt.

Mercedes nennt keinen offiziellen Preis für diese Edition. Branchenübliche Schätzungen gehen von einem Wert oberhalb von 200.000 Euro aus. Angaben zu Reparatur oder Ersatz des Fahrzeugs machte der Hersteller bislang nicht.

Sportlich hat der Vorfall keine besonderen Auswirkungen. Antonelli reiste planmäßig zum Wintertest nach Bahrain. Dort steht für ihn die Vorbereitung auf die kommende Formel-1-Saison im Mittelpunkt. Der Unfall bleibt ein Ereignis außerhalb des Rennbetriebs.