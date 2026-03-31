Formel 1: Sonderbehandlung: Darum hatte der Antonelli-Champagner kein Etikett

Bei Kimi Antonelli ist der Knoten geplatzt. Nach dem Premierensieg in China legte das Ausnahmetalent in Suzuka gleich noch den zweiten Streich nach. Erst damit der jüngste Fahrer aller Zeiten, der sich zwei Mal in die Siegerlisten der Königsklasse eintragen konnte. Zuvor hielt Max Verstappen diesen Altersrekord.

Teenager auf dem Siegerpodest sieht man eher selten. Neben Antonelli und Verstappen schaffte es nur Lance Stroll, einen Formel-1-Pokal abzustauben, bevor er das 20. Lebensjahr erreichte. Für die Zeremonienmeister stellen die Youngster immer eine besondere Herausforderung dar. Die FIA-Offiziellen müssen sich bei einigen Rennen speziell vorbereiten.

Der Grund für die Sonderbehandlung liegt im gesetzlichen Mindestalter für den Verzehr von Alkohol. Hier hat jedes Land andere Vorschriften. Während man in Deutschland schon mit 18 Jahren berechtigt ist, alkoholische Getränke zu kaufen und zu konsumieren, sind Bier, Wein und Sekt für Teenager in Japan absolut tabu. Hier liegt die Grenze bei 20 Jahren.

xpb Beim Anstoßen sind die Unterschiede beim Branding der Flaschen gut erkennbar.

Kein Etikett, kein Moët-Logo Natürlich kann die Formel 1 nicht einfach eine Ausnahme machen. Schließlich hat die Rennserie auch eine Vorbildfunktion, gerade für die jungen Fans. Deshalb werden für Fahrer, die das Mindestalter noch nicht erreicht haben, stets spezielle Champagner-Flaschen präpariert. Sie sind von außen daran zu erkennen, dass sie kein Etikett tragen.

Auch die große Logos von Moët, dem offiziellen Sponsor der Sieger-Zeremonie, waren in Suzuka nur auf den Schampus-Pullen von Oscar Piastri und Charles Leclerc zu sehen. Und auch der Vertreter von Mercedes, der den Pokal für das Siegerteam in Empfang nahm, ließ mit einer offiziellen Moët-Flasche die Korken knallen.

Wilhelm Nach der Podiumszeremonie schnappte sich Antonelli die Champagner-Flasche für das Siegerteam.

Drei Fahrer unter der Altersgrenze Beim nächsten Rennen in Miami besteht das Problem übrigens erneut. In den USA liegt die Altersgrenze beim Thema Alkohol sogar erst bei 21 Jahren. Antonelli ist dann nicht der einzige Fahrer im Feld, den die Problematik betrifft. Mit Ollie Bearman (20) und Arvid Lindblad (18) gibt es noch zwei weitere Piloten, für die in Miami spezielle Flaschen bereitgestellt werden müssen.

Ganz konsequent werden die Altersregeln im Fahrerlager übrigens nicht angewendet. Beim offiziellen Siegerfoto von Mercedes wurde Antonelli dann mit ganz normal etikettierten Champagner-Flaschen abgeduscht. Und auf dem Podium schnappte sich der Youngster einfach die normal gekennzeichnete Flasche, die sein Team für den Sieg bekam.