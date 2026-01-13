AMS Kongress
Formel 1
Formel 1 News

Nach Vorfall bei Kartrennen: Ex-Formel-1-Star in Texas verhaftet

Nach Vorfall bei Kartrennen
Ex-Formel-1-Star in Texas verhaftet

Der ehemalige Jaguar- und Williams-Pilot Antonio Pizzonia wurde am vergangenen Wochenende verhaftet. Grund dafür war eine Auseinandersetzung bei einem Kartrennen seines Sohnes.

Veröffentlicht am 13.01.2026
Als Favorit speichern
Antonio Pizzonia - 40 Jahre Williams - Formel 1 - 2017
Foto: Joe Portlock via Getty Images

Der frühere Formel-1-Pilot Antonio Pizzonia ist am vergangenen Wochenende in den USA vorübergehend festgenommen worden. Auslöser war ein Zwischenfall am Rande eines Kartrennens seines Sohnes Antonio Pizzonia Neto im texanischen New Caney.

Während das US-Promiportal TMZ lediglich von einer Festnahme wegen Körperverletzung am Samstag berichtet, kursiert in sozialen Netzwerken ein Video, das Pizzonia zeigen soll, wie er einem Mann einen Tritt in den Rücken versetzt. Zuvor hatte dieser einen jungen Kartfahrer hinter einem Zaun verbal attackiert – mutmaßlich Pizzonias Sohn.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Speedsportz Racing Park. Pizzonia junior hatte dort am Freitag ein Rennen zunächst als Neunter beendet, wurde später jedoch wegen "gefährlichen unsportlichen Verhaltens" disqualifiziert.

Antonio Pizzonia - Williams BMW - Formel 1 - 2005
Sutton Images via Getty Images

2005 absolvierte Pizzonia neun Rennen für BMW Williams und sammelte dabei acht WM-Punkte.

Pizzonia wollte Sohn verteidigen

Pizzonia bestätigte den Vorfall inzwischen selbst. "Es gab tatsächlich eine Situation, auf die ich heute anders reagieren würde", erklärte der Brasilianer gegenüber der Daily Mail. Er habe den Eindruck gehabt, sein Sohn sei von einem Erwachsenen unter Druck gesetzt worden. "Instinktiv habe ich ihn verteidigt." Pizzonia befindet sich nach eigenen Angaben mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Der heute 45-Jährige fuhr zwischen 2003 und 2005 in der Formel 1. In 20 Grands Prix sammelte er acht WM-Punkte. Sein Debüt gab er 2003 in Melbourne für Jaguar, verlor das Cockpit jedoch nach elf punktelosen Rennen. Es folgten neun weitere Einsätze für BMW-Williams als Ersatz für Ralf Schumacher und Nick Heidfeld. Danach endete seine Formel-1-Karriere.

Fazit

