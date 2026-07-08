Formel 1: Audi jubelt dank Bortoleto – Hülkenberg aber schon wieder im Pech

Im Fußball gibt es das alte Sprichwort: "Die Tabelle lügt nicht." Auch in der Formel 1 geht es am Ende des Jahres nur darum, so weit oben zu stehen wie möglich. Für die Top-Teams geht es um Platz eins. Für Einsteiger wie Audi gilt ein anderes Maß. Die Deutschen wollen sich behutsam Richtung Formel-1-Spitze bewegen. Aktuell ist man "nur" Neunter.

Sechs Punkte aus neun Rennen klingen auf den ersten Blick wenig glanzvoll. Allerdings verwässert die Tabelle den Eindruck, den Audi auf der Strecke hinterlässt. Aus dem Stand war das ehrgeizige Projekt ein Kandidat für Punkte. Seit P9 beim Formel-1-Debüt in Australien (7.3.) schrammten die Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in nahezu jedem Rennen nur knapp an den Top-Ten-Plätzen vorbei.

In Silverstone (5.7.) beendete Audi endlich die Flaute. Bortoleto holte zum zweiten Mal in dieser Saison etwas Zählbares. Platz acht ist das beste Resultat in der noch jungen F1-Geschichte des Rennstalls. "Das Team hat es sich wirklich verdient. Wir haben einige Rennen hinter uns, in denen wir keine Punkte geholt haben. Das war hart, wenn man das Potenzial des Autos sieht, es aber nicht in konkrete Ergebnisse umsetzt", sagte der Brasilianer.

Audi-Pace macht zuversichtlich Die wenigen Punkte sind den Umständen geschuldet. Anfang der Saison war Audi etwas schlechter als zum Beispiel Haas. Die US-Amerikaner nutzten ihre Chancen konsequent und sammelten 21 Zähler. Auch Williams schaffte es, elf Punkte einzufahren. Von der Performance liegen die beiden Teams mittlerweile hinter Audi.

Alpine hatte ebenfalls einen guten Start in die Saison. Doch die konsequente Weiterentwicklung beim Neuling lässt Bortoleto und Hülkenberg in der Zwischenzeit auf Augenhöhe kämpfen.

Das größte Problem aus Audi-Sicht heißt Racing Bulls. Das B-Team von Red Bull ist die fünfte Kraft in der Formel 1. Wenn die vier Top-Teams ohne Schwierigkeiten durch das Rennen kommen, klauben Liam Lawson und Arvid Lindblad die letzten verfügbaren Punkte zusammen.

xpb Audi kämpft in der Debüt-Saison noch mit Zuverlässigkeitsproblemen.

Standfestigkeit weiter ausbaufähig Sobald die Top 4 jedoch mit Problemen kämpfen, müssen die Mittelfeld-Teams zur Stelle sein. Das hat Audi auch aufgrund der noch ausbaufähigen Zuverlässigkeit nicht oft geschafft. Zuletzt zwang in Silverstone das Getriebe an Hülkenbergs Auto den Deutschen zur Aufgabe.

Schon zuvor lief für den Routinier das Rennen nicht nach Wunsch. "Im Rennen hatte ich einen kleinen Dreher in der Dirty Air. Das erschwerte das Reifenmanagement." Trotz der Pirouette zeigte Hülkenberg im weiteren Verlauf eine starke Pace, ehe sich das Getriebe verabschiedete.

"Von Anfang an lief es nicht ganz rund – schon auf den Runden zur Startaufstellung fühlte sich etwas nicht richtig an, und der Start selbst war nicht so, wie er hätte sein sollen. Das ist etwas, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen müssen", forderte der 38-Jährige.

Audi Die Pace bei Audi stimmt. Das Team sollte auch in Spa um Punkte fahren können.

Weitere Punkte möglich Bei Bortoleto hielt der Audi bis ins Ziel durch. "Wir haben endlich gezeigt, wie schnell wir wirklich sind. Realistisch betrachtet denke ich, dass Platz acht unsere aktuelle Pace widerspiegelt." Um noch mehr Punkte holen zu können, muss Audi bei den Updates die hohe Schlagzahl beibehalten.

Das letzte Aero-Paket aus Spielberg hat auf einer High-Speed-Strecke wie Silverstone den positiven Eindruck bestätigt. Der R26 war vom Speed her das sechstschnellste Auto in England. Das kommende Rennwochenende findet in Spa (17. bis 19. Juli) statt. Die Strecke in Belgien hat wie Silverstone schnelle Kurven. Außerdem ist Top-Speed wichtig. Für Audi sollte die Ardennen-Achterbahn auf dem Papier ein gutes Jagdrevier sein. Dann sieht die Tabelle aus Sicht der Deutschen noch freundlicher aus. Dafür müssen die Autos aber standfest sein.