Formel 1: Das sind die Gründe für die Audi-Achterbahn im ersten Jahr

Gute Nachrichten kommen aus dem VW-Konzern momentan nicht besonders viele. Auch wenn es für die Mitarbeiter angesichts von angedrohten Werkschließungen und Gehaltskürzungen kein großer Trost ist, läuft zumindest die Formel-1-Sparte von Audi nach Plan. Projektleiter Mattia Binotto wurde mit der Aufgabe betraut, den privaten Sauber-Rennstall in ein schlagkräftiges Werksteam zu verwandeln. Nach den ersten elf Rennen unter dem neuen Logo ist die Aufbruchstimmung förmlich zu spüren.