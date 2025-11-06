RM Sotheby's versteigert den letzten Weltmeister-McLaren von Ayrton Senna zum Mondpreis

Ayrton Senna gilt für viele Fans und Experten als der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Der Brasilianer hat in seiner Zeit als Pilot nachhaltig Eindruck hinterlassen. Neben seinen Erfolgen auf der Strecke hat er sich auch dank seines Charismas zu einer Ikone des Sports stilisiert. Drei WM-Titel fuhr der tiefgläubige Christ zwischen 1988 und 1991 ein – alle für McLaren-Honda. Insgesamt feierte er 41 Siege in der Formel 1. Am beeindruckendsten ist aber seine Qualifying-Statistik. Satte 65 Pole-Positions holte Senna bei nur 161 Grands Prix. Das macht eine Pole-Quote von 40,37 Prozent. Zwar überholten ihn im Laufe der Jahre Michael Schumacher und Lewis Hamilton, doch die beiden Legenden benötigten deutlich mehr Anläufe.

Zu seinem Status in der Motorsport-Welt führte auch der fatale Unfall beim Grand Prix von San Marino 1994. Ayrton Senna verunglückte in Imola am 1. Mai im Williams-Renault. Der Tod führte in Brasilien zu einer mehrtägigen Staatstrauer und glorifizierte seinen Werdegang in der Formel 1. Mehr als 30 Jahre nach der Tragödie feiern ihn die enthusiastischen Fans in seiner Heimat immer noch mit Sprechchören. In Imola pilgern Jahr für Jahr tausende Menschen an seine Statue, die ihm zu Ehren errichtet wurde.

Devotionalien aus seiner Vergangenheit erregen noch heute Aufmerksamkeit. Seien es Helme, Overalls oder alte Formel-1-Rennwagen. Das Auktionshaus RM Sotheby's bietet nun ein besonderes Auto des mit 34 Jahren verstorbenen Piloten an. Bis spätestens zum 11. Dezember 2025 müssen Interessenten ein Angebot für den McLaren MP4/6 abgegeben haben. In Abu Dhabi stellt RM Sotheby's den F1-Renner vom 2. bis 5. Dezember auf der Collectors Week im Wüstenstaat aus.

Mondpreis erwartet für Senna-Flitzer Der Preis lässt einen mit den Ohren schlackern. Für den McLaren will das Auktionshaus zwischen 10,5 und 13 Millionen Euro erzielen. Eine irrsinnige Summe. Im Ranking der teuersten Formel-1-Autos aller Zeiten würde sich der 91er-McLaren locker in die Top-Ten katapultieren.

Das zu ersteigernde Chassis ist das erste der Saison 1991. Mit dem MP4/6-1 absolvierte Ayrton Senna im Februar Testfahrten. Der Wurf von den Designern Neal Oatley und Henri Durand war ein Erfolg. Inklusive der ersten beiden Rennen im Jahr 1992 kam der MP4/6 bei 18 Grands Prix zum Einsatz, holte zehn Pole-Positions und acht Siege. Sieben Mal triumphierte Senna, ein Mal sein Teamkollege Gerhard Berger.

Es war zudem das letzte McLaren-Modell, mit dem Ayrton Senna einen WM-Titel holte. Gerade zu Saisonbeginn 1991 legte er den Grundstein und gewann die ersten vier Rennen des Jahres. Der angebotene Wagen mit der Chassis-Nummer 1 führte die Legende auch zu einem seiner berühmtesten Siege: In Brasilien feierte der in São Paulo geborene F1-Fahrer seinen ersten Erfolg beim Heim-Grand-Prix.

Senna hatte bereits überlegen geführt, ehe sich im Verlauf des Rennens ein Gang nach dem anderen verabschiedete. Der Paulista musste den sechsten Gang festhalten und rettete im Regen drei Sekunden Vorsprung auf Riccardo Patrese (Williams-Renault) über die Ziellinie. Von Schmerzen geplagt, stellte Senna seinen McLaren in der Auslaufrunde ab. Während der Siegerehrung streckte er den Pokal abgekämpft und theatralisch gen Himmel – der Dank ging nach oben: "Am Ende war ich völlig erschöpft. Gott hat mir dieses Rennen geschenkt."

Letzter V12-Weltmeister Eine andere Form der Spiritualität erfahren Technik-Puristen beim Gedanken an den Antrieb von Sennas-Wunderauto. Der V12 im Heck des McLaren markierte vor 34 Jahren den letzten Titelgewinn eines Zwölfzylinders in der Formel-1-Geschichte. Der Honda RA121E hatte einen Bankwinkel von 60 Grad. Die Leistung von 735 PS erreichte der 3,5 Liter große Sauger bei einer Drehzahl von 13.500 Umdrehungen pro Minute. Als Getriebe verwendete das Team ein handgeschaltetes Sechsgang-System. Das Monocoque fertigte McLaren aus Kohlefaser.

Der Look war für die damalige McLaren-Ära klassisch. Zigaretten-Riese Marlboro prangte mit seinen Lettern auf dem MP4/6, die rot-weißen Applikationen sollten eine Zigarettenschachtel darstellen. Dazu kamen noch vereinzelte Sponsoren wie Shell, Hugo Boss, Courtaulds oder Reifenausrüster Goodyear. Das Auto selbst war schlicht. Im Gegensatz zu den Aerodynamik-Auswüchsen der Neuzeit hatten die Formel-1-Autos einen puristischen Look. Dennoch hatten sich die Designer nicht auf den Lorbeeren des Vorgängers von 1990 ausgeruht und die Aerodynamik stark überarbeitet. Senna und Berger dankten es: Sie holten den siebten Konstrukteurs-Titel der Teamgeschichte.