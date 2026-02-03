Top-Ten: Die teuersten F1-Autos der Geschichte

Formel-1-Renner waren schon immer die schnellsten Autos ihrer Zeit. Man sollte meinen, dass sie deshalb auch als begehrte Sammlerobjekte bei Auktionen die Rekorde knacken. Doch wenn der Hammer fällt, bringen legendäre Le-Mans-Renner und seltene Seriensportwagen regelmäßig höhere Ergebnisse.

Das teuerste Auto der Welt ist aktuell das Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Im Frühjahr 2022 wechselte der kultisch verehrte Supersportwagen aus dem Baujahr 1955 für 135 Millionen Euro den Besitzer. Mercedes hatte die Veräußerung des eigenen Tafelsilbers selbst organisiert und dafür auch Kritik einstecken müssen.

In der Top-Ten-Liste (siehe Galerie) der teuersten Grand-Prix-Renner stehen aktuell ebenfalls drei legendäre Mercedes-Autos ganz vorne, für die ihre neuen Besitzer tief in die Tasche greifen mussten. Auf den ersten Platz schob sich Anfang Februar 2025 der W196R Stromlinienwagen, der bei einer Sotheby's Auktion im Mercedes-Museum 51.155.000 Euro erlöste.

Maximilian Balazs/MB Museum Neuer Rekord: Im Februar 2025 wurde die erste Stromlinien-Version des W196R im Mercedes-Museum für mehr als 50 Millionen Euro versteigert.



Nur Silberpfeile auf dem Podium Das Fahrzeug stammt aus der Sammlung des Indianapolis Motor Speedway Museums, das sich Anfang 2025 von einigen seiner wertvollen Schätzchen trennte. Der Preis des Mercedes W196R in der verkleideten Stromlinien-Version wurde durch seine erfolgreiche Renngeschichte in Sphären getrieben, die bei Formel-1-Autos zuvor noch nicht erreicht wurden. Der Zuschlag ging am Ende an einen anonymen Telefonbieter.

Mit dem neuen Rekord-Renner hatte Juan-Manuel Fangio bei seinem Heim-Grand-Prix 1955 in Buenos Aires den Sieg gefeiert. Das erste vollverkleidete Stromlinienfahrzeug kam später in der Saison auch noch einmal in Monza zum Einsatz, pilotiert von Sir Stirling Moss. 1965 überließ Mercedes-Benz das exklusive Stück Formel-1-Geschichte dem Museum des Indianapolis Motor Speedways, wo es bis zu seiner Versteigerung ausgestellt wurde.

Beim Formel-1-Auto mit dem zweithöchsten Preis handelt es sich ebenfalls um einen W196R – allerdings in der unverkleideten Version. Das Weltmeisterauto von Fangio kam im Juli 2013 am Rande des Goodwood Festival of Speed unter den Hammer. Das siegreiche Gebot lag im Vergleich zur Stromlinien-Variante bei fast schon günstigen 19.601.500 britischen Pfund, was nach dem damaligen Umrechnungskurs einer Summe von ungefähr 22 Millionen Euro entsprach.

Auf Platz drei folgt ein weiterer Silberpfeil – der Mercedes W04 aus dem Jahr 2013. Lewis Hamilton setzte das Chassis mit der Nummer W04-04 in 14 von 19 Saisonrennen ein. Der Rekordsieger hatte mit dem Mercedes seinen ersten Sieg für die Truppe aus Brackley gefeiert. Obwohl das Auto keine Weltmeister-Titel einfuhr, war es dem neuen Besitzer bei der Auktion in Las Vegas 2023 satte 18,8 Millionen US-Dollar wert. Umgerechnet waren das 17,2 Millionen Euro.

RM Sotheby's Der Ferrari F2003-GA von Michael Schumacher ist der erste Mercedes-Verfolger in der Rekordliste der teuersten Formel-1-Autos.



Erster Ferrari auf Rang vier Auf Rang vier findet sich der erste Ferrari wieder. Der F2001, mit dem Michael Schumacher in der Saison 2001 die Rennen in Monaco und Ungarn gewinnen konnte und am Ende auch Weltmeister wurde, fand 2025 im Rahmen des Monaco-Grand-Prix einen neuen Besitzer. Der Hammer fiel erst bei 18,2 Millionen US-Dollar, was zum tagesaktuellen Kurs rund 16 Millionen Euro entsprach.

Die rote Göttin mit der Chassis-Nummer 211 war 2017 schon einmal versteigert worden. Bei einer Sotheby’s Auktion in New York fiel der Hammer im ersten Anlauf noch bei 7,5 Millionen US-Dollar. Der Wert hatte sich somit innerhalb von knapp acht Jahren mehr als verdoppelt. Allerdings wurde das Auto in der Zwischenzeit auch mehrmals von Ferrari überholt und in einen fahrbereiten Zustand versetzt.

Mit dem zweiten Verkauf schob sich der F2001 wieder vorbei am Ferrari F2003-GA, mit dem Michael Schumacher 2003 seinen sechsten WM-Titel erreichte. Mit Chassis Nummer 229 gewann der Deutsche insgesamt fünf Rennen. Eigentlich hatte Sotheby's bei der Auktion im November 2022 "nur" mit gut neun Millionen Euro als Erlös gerechnet. Am Ende bezahlte ein Telefonbieter satte 13 Millionen Franken (ca. 13,1 Mio. Euro).

RM Sothebys / LAT Der MP4/25A war das erste Hamilton-Auto überhaupt, das bei einer Versteigerung unter den Hammer kam.

Schumi-Ferraris besonders begehrt In der Liste der teuersten Autos rundet der Ferrari F2002 aus dem Jahr 2002 das Rekord-Sixpack ab. Das fünfte Weltmeisterauto von Michael Schumacher hatte am Rande des Saisonfinales 2019 in Abu Dhabi für 6.643.750 US-Dollar den Besitzer gewechselt. Mit dem Auto hatte Michael Schumacher auf dem Weg zu seinem Titel Siege in San Marino, Österreich, Frankreich und Ungarn gefeiert.

Knapp dahinter folgt der F300 aus der Saison 1998. Es handelt sich um die Chassis-Nummer 187, mit der Schumacher alle vier Rennen gewann, in denen er mit dem Fahrzeug am Start stand. Im August 2022 erzielte der Rennwagen bei Sotheby's ein Höchstgebot von 6.220.000 US-Dollar.

Nach drei Mercedes und vier Ferrari unter den ersten Sieben folgt mit dem McLaren MP4-25A auf Rang acht endlich etwas Abwechslung. Das Auto wechselte im Juli 2021 bei einer Auktion in Silverstone für 4,8 Millionen britische Pfund den Besitzer. Es war das erste Mal, dass ein Hamilton-Renner unter den Hammer kam.

Auf Rang neun reiht sich noch ein Auto von Schumacher ein. Der Benetton B192, mit dem die Legende in Spa 1992 seinen ersten Grand Prix gewann, brachte Ende Januar fünf Millionen Euro. Die gelbe Flunder verdrängte damit einen McLaren von Ayrton Senna aus der Saison 1993 auf den zehnten Platz.

Bonhams 2019 brachte der Jordan 191 (Chassis 191/6) noch 1,4 Millionen Euro. 2023 fiel der Hammer erst bei knapp 1,5 Millionen Euro.

Jordan 191 steigert sich im Wert Ebenfalls knapp hinter den Top Ten reiht sich auch noch ein weiteres interessantes Auto ein, das mit Michael Schumacher in Verbindung gebracht wird. Im Jordan 191 feierte der Kerpener 191 in Spa-Francorchamps sein Formel-1-Debüt. Vom britischen "Telegraph" wurde der grüne Renner dazu noch zum schönsten Auto aller Zeiten gewählt.

Dass bei einer Bonhams-Auktion im Februar 2023 nur knapp 1,5 Millionen Euro erzielt wurden, lag vor allem daran, dass es sich um Chassis Nr. 191/6 handelte, das 1991 in Spa von Teamkollege Andrea de Cesaris pilotiert wurde. Dasselbe Fahrzeug hatte erst vier Jahre zuvor bei einer Speedmasters-Auktion den Besitzer gewechselt, bei der der Hammer schon bei 1,4 Millionen Euro fiel.