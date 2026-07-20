Formel 1: Dieser Pilot war der heimliche Star in Belgien

Mit der Pole-Position und dem Sieg am Sonntag lieferte Kimi Antonelli beim Belgien GP ein perfektes Wochenende ab. Nach dem Start verlor er kurzzeitig die Führung an Max Verstappen, holte sich diese aber direkt zurück. Auch durch das unpassende VSC-Timing, das Charles Leclerc für 13 Runden an die Spitze brachte, ließ sich der junge Italiener nicht aus der Ruhe bringen.

Sein Teamkollege George Russell hatte dagegen weniger Glück: Nach dem Start fiel dieser wegen eines Elektro-Problems schnell hinter beide Ferrari zurück und wurde nach einer Kollision mit Lewis Hamilton ins Kiesbett gedreht.

Verstappen musste sich bei seinem zweiten Heimrennen mit dem dritten Podiumsplatz begnügen. Die VSC-Phase nahm den Fans die Chance auf ein mögliches Duell mit Leclerc um Platz zwei.

Neben Antonelli zeigte Isack Hadjar die wohl beeindruckendste Leistung: Trotz Startplatzstrafe fuhr der Franzose am Samstag souverän bis in die dritte Qualifikationsrunde. Hier lieferte er ein eindrucksvolles Windschatten-Manöver für Teamkollege Max Verstappen ab. Das Rennen am Sonntag startete er aus der letzten Reihe und kämpfte sich vor auf den sechsten Platz.

xpb Kimi Antonelli feierte in Spa seinen sechsten Sieg und zieht damit gleich mit Routinier Sergio Perez.



1. Andrea Kimi Antonelli – Note: 10/10 Pole-Position und Sieg – Antonelli lieferte ein blitzsauberes Wochenende ab. Im Duell mit Leclerc ließ sich der Youngster vom unpassenden VSC-Timing nicht aus der Ruhe bringen.

2. Charles Leclerc – Note: 09/10 Ohne die Verwirrung mit der gelben Flagge wäre in der Qualifikation noch etwas mehr drin gewesen. Im Rennen kämpfte Leclerc tapfer gegen Antonelli, aber am Ende erfolglos.

3. Max Verstappen – Note: 09/10 Mehr als die Absicherung des Podiums war für Verstappen beim Heimspiel nicht drin. Die VSC-Phase brachte die Fans um ein spannendes Duell mit Leclerc um den zweiten Platz.

4. Lewis Hamilton – Note: 07/10 Der Crash im FP3 versaute Hamilton das Wochenende. In der Quali passte nach der Reparatur die Balance nicht. Die Strafe für die Kollision mit Russell war sehr hart.

5. Oscar Piastri – Note: 07/10 Piastri konnte das Tempo von Norris nicht mitgehen – weder in der Qualifikation, noch im Rennen. Beim aussichtslosen Angriff auf Leclerc beschädigte er sich auch noch das Auto.

6. Isack Hadjar – Note: 09/10 In der Qualifikation lieferte Hadjar seinem Teamkollegen den perfekten Windschatten. Nach der Startplatzstrafe landete er dank Kampfgeist und gutem Speed auf Platz 6.

7. Lando Norris – Note: 09/10 Mit Rang 3 in der Quali setzte Norris ein Ausrufezeichen. Nach Startplatz-Strafe, unglücklichem VSC-Timing und einem verpatzten Boxenstopp blieb am Sonntag nur Rang 7.

8. Gabriel Bortoleto – Note: 09/10 Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen erwischte Bortoleto ein sauberes Wochenende. Dank gutem VSC-Timing konnte er sogar Lindblad schlagen und den nächsten P8 feiern.

9. Arvid Lindblad – Note: 08/10 Mit Platz 8 in der Qualifikation zeigte Lindblad, dass das Racing-Bulls-Upgrade funktionierte. Das Duell mit Bortoleto im Rennen ging durch die unglückliche VSC-Phase verloren.

10. Franco Colapinto – Note: 08/10 Am Start Platz 11, im Ziel Platz 10. Eigentlich fuhr Colapinto das ganze Wochenende auf dem gleichen Niveau wie Gasly. Das Super-Überholmanöver im Rennen gibt einen Extra-Punkt.

11. Pierre Gasly – Note: 07/10 Am Start Platz 10, im Ziel Platz 11. Ein langsamer Boxenstopp kostete Gasly mögliche Punkte. Den letzten Zähler schnappte sich ausgerechnet der Teamkollege im direkten Duell.

12. Liam Lawson – Note: 06/10 Lawson musste in Spa mit dem alten Kühlpaket fahren. Der Quali-Abstand zu Lindblad fiel aber etwas zu groß aus. Im Rennen wurde der Kiwi von Antriebsproblemen eingebremst.

13. Nico Hülkenberg – Note: 07/10 Ein Hydraulik-Problem beendete Hülkenbergs Qualifikation schon im Q2. Im Rennen lag er dank VSC-Glück kurz vor den beiden Alpine, konnte die Position aber nicht halten.

14. Oliver Bearman – Note: 07/10 Ein Getriebe-Schluckauf bei Bearman hatte den Haas-Kontakt ausgelöst. Nach dem frühen Stopp konnte der Brite die gute Pace des Autos zwischendurch immer mal wieder andeuten.

15. Alexander Albon – Note: 06/10 In der Quali reichte es für Albon knapp nicht für den Einzug ins Q2. Im Rennen gab es nie eine Chance auf Punkte. Die Pace von Teamkollege Sainz war mal wieder besser.

16. Carlos Sainz – Note: 08/10 Der Einbau der vierten Batterie-Steuerung kostete Sainz einige Startplätze. In der Startrunde ging dann auch noch der Frontflügel zu Bruch. Trotzdem fehlte nur eine Sekunde auf Albon.

17. Esteban Ocon – Note: 06/10 In der Startrunde kollidierten beide Haas und zogen sich Plattfüße zu. Danach konnte Ocon die Pace des Schwesterautos nicht mitgehen, wie auch schon in der Qualifikation.

18. Valtteri Bottas – Note: 07/10 Im internen Quali-Vergleich konnte Bottas auf vier zu sechs verkürzen. Im Rennen kämpfte der Finne mit erhöhtem Reifenverschleiß. Immerhin konnte er Alonso auf Distanz halten.

19. Fernando Alonso – Note: 07/10 Als Ziel für das Rennwochenende gab Alonso aus, das Fußball-WM-Finale nicht zu verpassen. Zwei Runden Rückstand im Rennen waren deutlich. Das interne Duell gewann der Spanier.

20. Lance Stroll – Note: 05/10 Aston Martin hat den Anschluss an Cadillac komplett verloren. In der Quali wurde Stroll Letzter. Im Rennen fiel der Kanadier mit einem Getriebeproblem in Runde 25 aus.

21. Sergio Pérez – Note: 06/10 Cadillac fährt im Niemandsland zwischen Aston Martin und dem Mittelfeld. Das Quali-Duell ging an Bottas. Im Rennen fiel Pérez dann mit einem Aufhängungsschaden in Runde 13 aus.