Energie-Chaos in der Formel 1: FIA sorgt beim Lade-Limit für Verwirrung

Die moderne Formel 1 ist für den normalen Fan nur noch schwer zu verstehen. Um alle Details des Energie-Managements nachvollziehen zu können, benötigt man ein halbes Ingenieursstudium. Die Anpassungen, die vor dem Rennen in Miami vorgenommen wurden, machen die ganze Angelegenheit nur noch komplizierter.

Dabei klingt die Nachjustierung für die Qualifikation auf den ersten Blick noch relativ einfach. Die Energiemenge, die von den Piloten pro Runde rekuperiert werden darf, wird von acht auf sieben Megajoule reduziert. So hatte es die FIA anderthalb Wochen vor dem Grand Prix von Miami mitgeteilt.

Der Hintergrund der Anpassung: Wenn die Piloten die Batterien weniger laden dürfen, müssen sie auch nicht so oft vom Gas gehen. Die Verantwortlichen wünschen sich bei der Zeitenjagd wilde Vollgas-Action und kein Lift-and-Coast. Das stand auf der Prioritätenliste ganz oben – nicht nur bei den Piloten.

xpb Mehr Vollgas-Action im Qualifying stand ganz oben auf der Wunschliste der Piloten.

Verwirrung bei Limit-Angaben Als die FIA dann am Donnerstagabend die offiziellen Vorgaben für das Miami-Rennwochenende in Schriftform verbreitete, runzelten selbst Experten mit der Stirn. In den sogenannten "Power Unit Informations" stand schwarz auf weiß geschrieben, dass die Piloten im Qualifying nun doch acht Megajoule pro Runde in die Batterien einspeisen dürfen. Das sorgte für Verwirrung.

Die Lösung des Rätsels war aber eigentlich ganz einfach. Miami gehört zu den sogenannten Energie-intensiven Strecken. Der Kurs um das Hard-Rock-Stadion bietet den Piloten mehrere harte Bremszonen, in denen die Batterien relativ leicht geladen werden können. Normalerweise hätte das Limit in Miami bei neun Megajoule pro Runde gelegen. Mit der Anpassung wurde es auf acht Megajoule reduziert.

xpb Miami bietet den Piloten viele Gelegenheiten, Energie zu rekuperieren.

Spezial-Regel für Miami Die FIA hatte in ihrer ursprünglichen Mitteilung zu den neuen Energie-Regeln der Einfachheit halber angegeben, dass das Limit von acht auf sieben Megajoule sinken soll. Das wird an den meisten Wochenenden auch der Fall sein. Miami ist eine der Strecken, auf denen andere Regeln gelten. Hier wurde die Energiemenge wie angekündigt um ein Megajoule gesenkt, allerdings auf einem höheren Niveau.

In der Sprint-Qualifikation gab es für die Piloten die erste Chance, die Auswirkungen neuen Energie-Regeln aus der Cockpitperspektive zu spüren. Die meisten Fahrer sprachen anschließend von einer Verbesserung, aber noch nicht von einem echten Befreiungsschlag. Richtig Gas geben, ohne groß nachzudenken, wie es früher einmal der Fall war, das ist immer noch nicht möglich. Es bleibt kompliziert.